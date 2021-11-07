Análise: Botafogo tem atuação digna de líder e sabe ser incisivo na goleada sobre o Vasco

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

O "fruto de trabalho" do Botafogo ficou evidenciado em uma atuação sólida, digna de assumir a liderança da Série B. Neste domingo (7), a equipe soube chegar ao 4 a 0 sobre o Vasco em São Januário ao ser inteligente em todos os setores para garantir os três pontos no clássico válido pela trigésima-quarta rodada da competição.

>>>>> Veja a classificação na Série BNos minutos iniciais, os comandados de Enderson Moreira lutaram para conter o ímpeto ofensivo do Cruz-Maltino. Diego Loureiro foi providencial ao salvar conclusões de Germán Cano e Ricardo Graça. Contudo, o Alvinegro aliou a qualidade na marcação à eficiência nos ataques.

Em tarde inspirada, Oyama foi essencial para garantir a mobilidade da equipe. Seguro para fechar os espaços no meio, o volante foi preciso nos passes e abriu caminho para a goleada. Na sobra de um escanteio cruz-maltino, engatou contra-ataque pela esquerda e abriu espaço para a jogada na qual Warley encontrou Marco Antônio.

Em novo momento no qual o meio de campo se mostrou vulnerável, Oyama aproveitou um cochilo na marcação vascaína e fez Marco Antônio romper livre até a área. Com calma, o camisa 70 avançou, se livrou de Lucão e fez o terceiro.

Além do equilíbrio da sua defesa nos combates, o Botafogo contou com a visão de jogo de seus atletas para se sobressair. Lançado como titular na lateral esquerda, Carlinhos encontrou Diego Gonçalves livre nas costas de Léo Matos. O camisa 11 cruzou e Rafael Navarro, em meio aos zagueiros, completou para a rede.

A vantagem chegou a ser ampliada na etapa final com um gol de Diego Gonçalves após cobrança de escanteio. Porém, não seria surpresa se o Botafogo saísse de campo com um placar ainda mais dilatado.

Diante da apatia vascaína, Pedro Castro (que deu passe de cabeça para Diego Gonçalves fazer o quarto gol) teve duas chances de marcar. Houve outras chances desperdiçadas diante de Lucão.

Com Carli e Kanu fechando espaços na marcação, o técnico Enderson Moreira ainda se deu ao luxo de fazer um rodízio no setor ofensivo. O fato rendeu bons momentos em jogadas com Rafael e também com Rafael Moura.