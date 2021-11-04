Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série B
futebol

Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série B

Time tem dificuldade para quebrar defesa do Confiança, apresenta melhora com as substituições feitas pelo treinador e, no fim, vibra com resultado conquistado na marra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 21:37

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 21:37

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se enumerar todas as atuações do Botafogo nesta Série B do Brasileirão, muito provavelmente o desempenho contra o Confiança, nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, ficaria nas últimas posições. Pouco importa. A vitória por 1 a 0, com gol de Diego Gonçalves, foi mais do que suficiente para aproximar o Alvinegro da elite do Campeonato Brasileiro.Longe de uma atuação brilhante, mas com um resultado resplandecente, o Botafogo sai do Nilton Santos com a sensação de alívio, mas não de trabalho bem feito. De qualquer forma, pela altura do campeonato, o que mais importa no momento é garantir os pontos suficientes pelo acesso, que agora parece apenas questão de tempo.
Em campo, o Botafogo teve dificuldade para superar a defesa do Confiança. A equipe sergipana veio com a intenção de defender e apostar em erros do clube de General Severiano, impecável na parte defensiva. Diante de um adversário com linha baixíssima e marcando até mesmo com nove jogadores, o Alvinegro sucumbiu à própria falta de criatividade.
Ainda mais sem Chay, lesionado, a principal jogada foram inversões de Kanu buscando Hugo ou Marco Antônio no lado esquerdo. O primeiro tempo foi de poucos melhores momentos e um ar de aflição no Nilton Santos.
Tudo mudou com Luís Oyama, Warley e Diego Gonçalves entraram no jogo, aos 10 minutos do segundo tempo. A estrela de Enderson Moreira brilhou: lançamento do primeiro, assistência do segundo e gol do terceiro. Um gol feito apenas por substitutos. O dedo - ou a estrela - do treinador.
Na alma e no coração, como a torcida tanto cantou e ecoou no Estádio Nilton Santos, o Botafogo conquistou a vitória. Não foi brilhante, mas foi suficiente. Para o momento, isto basta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados