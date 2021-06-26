Análise: Botafogo é prejudicado, mas derrota para o Sampaio não pode ser colocada só na conta da arbitragem

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O Botafogo conheceu a segunda derrota na Série B. De forma consecutiva, o time comandado por Marcelo Chamusca voltou a ser superado - desta vez para o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Em uma partida marcada por um bizarro erro de arbitragem, este fato não pode tirar a fraca atuação do Alvinegro de foco.

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O Glorioso realmente foi prejudicado: o chute de Ronald realmente ultrapassou - e não foi por pouco - a linha no começo do segundo tempo, mas foi ignorado pela equipe de arbitragem. Isto pode ter freado uma possível pressão do Botafogo em busca da virada. Mas isso fica apenas na hipótese.

O time teve duas chances claras de gol: na primeira, em falha da defesa rival, Navarro chutou o chão na frente da meta e desperdiçou chance clara. Na outra, já no fim do jogo, Diego Gonçalves dominou após receber lançamento em diagonal, mas finalizou forte, por cima. Isso sem levar em consideração, claro, o lance de Ronald.