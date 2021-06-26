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Análise: Botafogo é prejudicado, mas derrota para o Sampaio não pode ser colocada só na conta da arbitragem

Alvinegro tem gol não dado de forma incorreta, tem possível ímpeto ofensivo travado, mas atuação no Maranhão é dar sono e de poucos elogios coletivos...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 18:53
Crédito: Divulgação
O Botafogo conheceu a segunda derrota na Série B. De forma consecutiva, o time comandado por Marcelo Chamusca voltou a ser superado - desta vez para o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Em uma partida marcada por um bizarro erro de arbitragem, este fato não pode tirar a fraca atuação do Alvinegro de foco.
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O Glorioso realmente foi prejudicado: o chute de Ronald realmente ultrapassou - e não foi por pouco - a linha no começo do segundo tempo, mas foi ignorado pela equipe de arbitragem. Isto pode ter freado uma possível pressão do Botafogo em busca da virada. Mas isso fica apenas na hipótese.
O time teve duas chances claras de gol: na primeira, em falha da defesa rival, Navarro chutou o chão na frente da meta e desperdiçou chance clara. Na outra, já no fim do jogo, Diego Gonçalves dominou após receber lançamento em diagonal, mas finalizou forte, por cima. Isso sem levar em consideração, claro, o lance de Ronald.
A questão é que a maior parte dos números de passes, finalizações e cruzamentos do Botafogo não trouxeram riscos para o Sampaio. O time, assim como em praticamente toda a "era Marcelo Chamusca", mostrou dificuldade para superar equipes que se portam em bloco baixo de marcação. O erro de arbitragem, claro, influenciou, mas não pode tirar o foco de uma atuação ruim.

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