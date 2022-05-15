Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • ANÁLISE: Atuação atípica de defesa quase custou derrota ao Corinthians no Brasileirão
ANÁLISE: Atuação atípica de defesa quase custou derrota ao Corinthians no Brasileirão

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 07:00

O Corinthians chegou ao Beira-Rio com cinco jogos consecutivos sem sofrer gols. Ainda, Cássio estava há sete partidas sem ser vazado. Mas no empate por 2 a 2 contra o Internacional pelo Brasileirão, a defesa foi o calcanhar de Aquiles do clube alvinegro.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público
Para a partida contra o Colorado, Vítor Pereira seguiu à risca o seu rodízio e fez nove alterações em relação ao time que venceu a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil.
A linha defensiva foi formada por Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo. Sem a bola, os quatro ganharam o reforço de Mantuan, que fechava uma linha de cinco pela esquerda.
Mesmo se defendendo em linha de cinco, o Timão foi sufocado pelo Inter no primeiro tempo, que além dos dois gols, conseguiu 93% no acerto de passe, 10 finalizações, sendo cinco no alvo, de acordo com o Footstats.
Mas, quando o Inter abriu o placar e dava claro sinais de dominância, o Timão mostrou uma demonstração de raça, e conseguiu igualar o marcador na marra, em jogada de persistência que contou com Róger Guedes, Gil e Raul Gustavo.
Contudo, o time de Mano Menezes foi para o intervalo com merecida vantagem, após um lance em que quase todos os defensores falharam. Bruno Melo não acompanhou a jogada, Raul Gustavo não fechou o cruzamento, Rafael Ramos perdeu no alto para Wanderson, e Gil ficou mal posicionado durante toda a jogada.
Para o segundo tempo, Vítor Pereira colocou Jô na vaga de Róger Guedes, que foi importante no primeiro gol, mas teve partida apagada.
A mudança do treinador português, mais uma vez, melhorou o Corinthians, que dominou os 20 primeiros minutos da etapa final. Foram duas boas chances até Mantuan lançar Jô, que em um movimento clássico de camisa 9, puxou para o lado da área, e com pouco ângulo, fez mais um gol improvável para o Timão.
Até o apito final, o clube alvinegro soube controlar o placar e conquistou um valioso ponto fora de casa, mantendo a liderança do Brasileirão em uma rodada onde dois dos três postulantes ao título venceram.
Crédito: RaulGustavomarcouoprimeirodoTimãocontraoInter(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados