Anacleto Campanella, que receberá Cruzeiro x São Paulo pela Copinha, está sem luz; jogo segue mantido

O Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, está sem energia elétrica na noite desta quarta-feira (19), antes da partida entre Cruzeiro e São Paulo, pelas quartas de final da Copinha, às 21h30. A região do ABC Paulista, onde está situado o estádio, sofreu com as fortes chuvas. Segundo apurou a reportagem com pessoas ligadas a manutenção do estádio, um gerador estava a caminho para assegurar o início do jogo, que por enquanto está mantido.