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Anacleto Campanella, que receberá Cruzeiro x São Paulo pela Copinha, está sem luz; jogo segue mantido

Estádio, que é sede do Tricolor no torneio, está sem energia devido às fortes chuvas que caíram na região do ABC Paulista. Partida deve acontecer às 21h30, horário previsto...
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Publicado em 

19 jan 2022 às 20:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 20:14

O Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, está sem energia elétrica na noite desta quarta-feira (19), antes da partida entre Cruzeiro e São Paulo, pelas quartas de final da Copinha, às 21h30. A região do ABC Paulista, onde está situado o estádio, sofreu com as fortes chuvas. Segundo apurou a reportagem com pessoas ligadas a manutenção do estádio, um gerador estava a caminho para assegurar o início do jogo, que por enquanto está mantido.
Por estar sem energia elétrica, o local ainda não permitiu a entrada dos torcedores, que seguem do lado de fora do estádio esperando a abertura dos portões. Serão 4.600 torcedores, sendo 3.600 do São Paulo e 800 do Cruzeiro. O São Paulo jogou todas as partidas no Anacleto Campanella nesta edição da Copinha. Até aqui, são seis jogos e seis vitórias.
Crédito: AnacletoCampanellasemenergiaelétricaantesdeCruzeiroxSãoPaulo(Foto:GabrielSantos

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