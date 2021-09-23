Amor ao Cruzeiro ainda faz Fábio crer no acesso à Série A em 2022

Crédito: Fé e amor à Raposa movem Fábio neste momento do Cruzeiro para tentar o acesso à Série A-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro está com 31 pontos na classificação da Série B do Brasileiro e precisa de um aproveitamento acima de 80%(10 vitórias em 13 jogos) para ainda ter chances de acesso à elite nacional em 2022. A Raposa ocupa a 13ª posição da tabela, 13 pontos a menos do que o CRB, quarto colocado da competição e que fecha o G4 dos times que sobem para a Série A. O goleiro Fábio ainda acredita no retorno à elite do futebol nacional, mesmo com as chances matemáticas, cerca de 1% segundo o Departamento de Matemática da UFMG, de conseguir a vaga na primeira divisão.

- Só nós que amamos o clube sabemos quão grande é essa responsabilidade e quanto é árduo em todo jogo ter que recuperar pontos que, infelizmente, a gente não conseguiu, principalmente no primeiro turno, por vários fatores-disse o camisa 1, que elogiou Luxemburgo, pois trouxe ao time um espírito vencedor. - Não adianta a gente ficar pensando nas dificuldades a longo prazo e, sim, vivenciar o melhor dentro de cada jogo. Quando tiver a oportunidade de jogar, buscar a vitória para que a gente venha a diminuir essa distância do G-4 e aumentar a nossa confiança e a do nosso torcedor.