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Amistoso entre Loco Abreu e Túlio Maravilha acontece neste sábado; veja números dos ídolos no Botafogo

Evento no Estádio Nilton Santos será o ‘Natal da Estrela Solitária’ e contará com shows, encontro com Papai Noel para as crianças e lançamento de livro de Túlio
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 07:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 07:00

Neste sábado, o torcedor do Botafogo terá um evento de “despedida” do ano de 2021 no Estádio Nilton Santos. Será o “Natal da Estrela Solitária”. O carro-chefe do programa é o jogo festivo que será realizado entre os times de Loco Abreu e Túlio Maravilha. Além disso, também terá encontro com Papai Noel, shows, lançamento de livro de Túlio e jogo entre influenciadores e artistas.O jogo festivo entre Loco Abreu e Túlio Maravilha contará com a presença de ex-jogadores do Botafogo que atuaram na época dos craques. No caso do Loco Abreu, por exemplo, Campeão Carioca em 2010, terá em seu time jogadores como Antônio Carlos, Somália e outros. Enquanto Túlio, Campeão Brasileiro em 1995, terá Jamir, Iranildo e outros. O LANCE! mostra os números dos ídolos com a camisa alvinegra.
> Da desconfiança ao título da Série B: Ao LANCE!, Enderson faz balanço da temporada do Botafogo; veja o vídeo
Loco Abreu, eternizado pela cavadinha na final do Carioca de 2010 contra o rival Flamengo, teve uma passagem de 2010 a 2012 no clube. Além do título estadual, o uruguaio é o 2º maior artilheiro estrangeiro do Botafogo, com 63 gols em 107 jogos. O camisa 13 também é o artilheiro do Estádio Nilton Santos, balançando as redes 41 vezes.
Túlio Maravilha, personagem marcante do último título de expressão do Botafogo, o Brasileiro de 95, teve duas passagens pelo clube - 1994-96 e 98. O atacante é o oitavo maior artilheiro do Botafogo, com 167 gols marcados. Além do campeonato nacional e das artilharias em 94 e 95, Túlio conquistou o Troféu Teresa-Herrera de 96 e o Rio-São Paulo de 98.
> VP do Botafogo diz que renovação de Gatito Fernández 'está avançada': 'Estou otimista'
O ídolo Túlio Maravilha comentou sua expectativa para o evento e também para o jogo festivo com o Loco Abreu.
- Nós (Túlio e Loco Abreu) lançamos um desafio. Quem fizer mais gols, leva a bola para casa. O tal do hat-trick. Quem fizer hat-trick leva a bola para casa e espero que dê empate. Que ele possa fazer três, que eu possa fazer três e todo mundo leva a bola. Assim vai sair todo mundo feliz - disse o ídolo que vestiu a camisa sete do clube.
Crédito: JogofestivoentreTúlioMaravilhaeLocoAbreuacontecenestesábadonoNiltonSantos(Fotos:Divulgação;SatiroSodré/AGIF

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