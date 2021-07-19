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Amistoso entre lendas de Barcelona e Real Madrid reunirá craques como Ronaldinho, Deco e Roberto Carlos

Partida entre as equipes de lendas de Barcelona e Real Madrid em Israel ocorre nesta terça-feira em Tel Aviv...
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Publicado em 

19 jul 2021 às 19:32

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 19:32

Crédito: Reprodução/Barcelona
Nesta terça-feira, às 14:30h (de Brasília), as lendas de Barcelona e Real Madrid se enfrentarão em um amistoso na cidade de Tel Aviv, capital de Israel. Na partida, lendas como Ronaldinho Gaúcho, Deco, Rivaldo, Roberto Carlos e Figo brigarão pela vitória.
Veja a tabela do EspanholA equipe do Barcelona contará com ex-jogadores como Rivaldo, Deco, Saviola, Mendieta, Sorín e Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela do jogo desta terçã-feira. O Real Madrid, por sua vez, entrará em campo com Fernando Sanz, Figo e Roberto Carlos.
Iker Casillas, lenda do Real Madrid, se aposentou em agosto de 2020 após ficar afastado por conta de um infarto. O ex-goleiro estárá presente na partida em Tel Aviv, mas apenas como um representante da Fundação Real Madrid, onde trabalha como adjunto do diretor geral.
Na partida desta terça-feira, cerca de 30 mil torcedores são esperados no Bloomfield Stadium, que terá a sua capacidade máxima permitida. Em Israel, mais de 60% de toda a sua população já foi vacinada contra o coronavírus.
O confronto será o primeiro das lendas de Barcelona e Real Madrid após o início da pandemia de Covid-19. No último encontro entre os rivais espanhóis, em 2017, Ronaldinho Gaúcho foi destaque com três assistências em Beirute, no Líbano.

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