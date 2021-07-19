Amistoso entre lendas de Barcelona e Real Madrid reunirá craques como Ronaldinho, Deco e Roberto Carlos

Crédito: Reprodução/Barcelona

Nesta terça-feira, às 14:30h (de Brasília), as lendas de Barcelona e Real Madrid se enfrentarão em um amistoso na cidade de Tel Aviv, capital de Israel. Na partida, lendas como Ronaldinho Gaúcho, Deco, Rivaldo, Roberto Carlos e Figo brigarão pela vitória.

Veja a tabela do EspanholA equipe do Barcelona contará com ex-jogadores como Rivaldo, Deco, Saviola, Mendieta, Sorín e Ronaldinho Gaúcho, a grande estrela do jogo desta terçã-feira. O Real Madrid, por sua vez, entrará em campo com Fernando Sanz, Figo e Roberto Carlos.

Iker Casillas, lenda do Real Madrid, se aposentou em agosto de 2020 após ficar afastado por conta de um infarto. O ex-goleiro estárá presente na partida em Tel Aviv, mas apenas como um representante da Fundação Real Madrid, onde trabalha como adjunto do diretor geral.

Na partida desta terça-feira, cerca de 30 mil torcedores são esperados no Bloomfield Stadium, que terá a sua capacidade máxima permitida. Em Israel, mais de 60% de toda a sua população já foi vacinada contra o coronavírus.