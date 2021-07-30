Amigos há quase 15 anos, Cássio celebra reencontro com Renato Augusto no Corinthians: 'Privilégio'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Engana-se quem pensa que a relação de Cássio e Renato Augusto começou no Corinthians. Essa parceria vem de longa data, mas precisamente de 14 anos atrás, quando iniciavam suas carreiras profissionais. Juntos, eles disputaram o Mundial sub-20 em 2007 pela Seleção Brasileira e hoje se reencontram no Timão para iniciar mais uma página na história dessa longeva amizade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o goleiro do Alvinegro não escondeu a alegria de poder jogar novamente no mesmo time de Renato. O camisa 12 relembrou os momentos que dividiu com o meia desde que tiveram o primeiro contato. Além das temporadas com a camisa corintiana, eles foram para uma Copa do Mundo há cerca de três anos, na Rússia, em 2018.

- Renato é um amigo, conheço ele há um bom tempo, fui para o Mundial sub-20 com o Renato, no Canadá, conheci ele lá. Cara bacana, do bem, qualidade nem se fala, tive o privilégio de ir pra uma Copa do Mundo com ele pela Seleção. Sobre pessoa, atleta, profissional e qualidade é só ver o histórico dele.No Corinthians, Cássio e Renato Augusto conquistaram dois títulos juntos: a Recopa Sul-Americana, em 2013, e o Brasileirão de 2015. Segundo o arqueiro alvinegro, será um privilégio poder contar novamente com um companheiro dessa qualidade, que vai agregar e muito ao atual elenco corintiano.

- Tive o privilégio de ser campeão com ele aqui, ele sendo o melhor jogador do Brasileiro. Vai agregar dentro e fora de campo com o Corinthians, porque tem bagagem, Europa, mercado chinês e já foi vitorioso aqui no Brasil, com o Corinthians - concluiu o camisa 12 do Timão.