América-RN x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após derrotar o Atlético-MG no clássico do último domingo, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem novo compromisso importante nesta quarta-feira, 14 de abril, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, contra o América-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será em jogo único e se o duelo terminar empatado, a vaga à terceira fase será decidida nos pênaltis. Diferentemente do que ocorreu na primeira fase, quando o time de melhor ranking na competição poderia empatar para avançar de fase. A equipe mineira está embalada pelo bom resultado no clássico e pode encerrar a semana e alta, caso consiga avançar no mata-mata, do qual é o maior campeão com seis conquistas. Felipe Conceição não terá problemas na escalação do time que encara o Diabo do Rio Grande do Norte. Os 11 que iniciaram a partida com o Galo devem ser mantidos pelo treinador.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAAMÉRICA-RN X CRUZEIRO Data: 14 de abril de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local:Arena das Dunas, em Natal (RN)Árbitro: Jefferson Ferreira de MoraesAssistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho RochaOnde assistir: Globo Minas, Premiere, SporTV, Globo NatalOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM AMÉRICA-RN (Técnico: Evaristo Piza)Samuel Pires; Everton Silva, Alisson, Ian e Peri; Felipe Guedes e Serginho; Romarinho, Caxito e Luan Silva; Wallace Pernambuco
Desfalque: Flávio Boaventura(lesionado)
CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Pereira e Marcinho; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.
Desfalque: sem desfalques