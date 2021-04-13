América-RN x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após derrotar o Atlético-MG no clássico do último domingo, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem novo compromisso importante nesta quarta-feira, 14 de abril, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, contra o América-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será em jogo único e se o duelo terminar empatado, a vaga à terceira fase será decidida nos pênaltis. Diferentemente do que ocorreu na primeira fase, quando o time de melhor ranking na competição poderia empatar para avançar de fase. A equipe mineira está embalada pelo bom resultado no clássico e pode encerrar a semana e alta, caso consiga avançar no mata-mata, do qual é o maior campeão com seis conquistas. Felipe Conceição não terá problemas na escalação do time que encara o Diabo do Rio Grande do Norte. Os 11 que iniciaram a partida com o Galo devem ser mantidos pelo treinador.