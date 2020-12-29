América-MG x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo desta quarta-feira

Crédito: Palmeiras vai decidir vaga em duelo em Minas Gerais (Arte: Matheus Bottura

Em jogo válido pela volta das semifinais da Copa do Brasil, América-MG x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

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Na partida de ida, Palmeiras e América-MG empataram por 1 a 1, no Allianz Parque. O vencedor da fase enfrenta São Paulo ou Grêmio - o time gaúcho venceu por 1 a 0 na ida - nas finais da competição nacional, que serão disputadas nos dias 3 e 10 de fevereiro.