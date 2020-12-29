América-MG x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo desta quarta-feira

Em jogo válido pela volta das semifinais da Copa do Brasil, América-MG x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte.
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Na partida de ida, Palmeiras e América-MG empataram por 1 a 1, no Allianz Parque. O vencedor da fase enfrenta São Paulo ou Grêmio - o time gaúcho venceu por 1 a 0 na ida - nas finais da competição nacional, que serão disputadas nos dias 3 e 10 de fevereiro.
América-MG x Palmeiras será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para Minas Gerais), SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil) e Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globoplay e Premiere Play.