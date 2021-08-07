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futebol

América-MG x Fluminense: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

As duas equipes entram em campo com a necessidade dos três pontos; o Coelho venceu apenas um jogo em julho, enquanto o Tricolor vem de uma sequência de duas derrotas...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 18:17
Crédito: Montagem LANCE!
Na tarde deste domingo, América-MG e Fluminense medem forças no Independência, às 16h, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times vem de uma sequência ruim de resultados na competição e, dessa maneira, precisam da vitória para respirar na tabela. O Coelho está na 18ª colocação, enquanto o Tricolor Carioca ocupa a 12ª posição.
> Veja jogadores do Fluminense que já foram convocados para as OlimpíadasA última vitória do América-MG aconteceu no dia 3 de julho, quando o time derrotou o Santos por 2 a 0. Desde então, a equipe mineira vem de uma sequência de três derrotas e dois empates. Na zona de rebaixamento e com apenas um resultado positivo no mês de julho, o Coelho precisa dos três pontos para tentar se reerguer na tabela.
Pelo lado do Fluminense, a situação não é tão ruim, mas começa a chamar a atenção. Depois de um início promissor no Brasileirão, o time de Roger Machado vem de duas derrotas consecutivas no campeonato. Dessa maneira, o Tricolor também precisa da vitória para sair da 12ª colocação e chegar com moral para a partida da próxima quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, na Libertadores.FICHA TÉCNICAAMÉRICA-MG X FLUMINENSE
Data/Hora: 08/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (RJ)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Onde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel; Ramon, Juninho Valoura e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel.
Desfalques: ninguémSuspensos: -Pendurados: Eduardo, Ribamar, Zé Vitor, Bruno Nazário, Alan Ruschel, Zé Ricardo, Carlos Alberto e Ramon
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.
Desfalques: Nino (Seleção), Hudson (lesão ligamentar), Raúl Bobadilla (Covid-19) e Caio Paulista (lesão na coxa direita)Suspensos: -Pendurados: Lucca, Fred, Luiz Henrique, Abel Hernández e Roger Machado​PALPITES: na redação do LANCE!, 50% apostaram no empate, 30% acreditam na vitória do Fluminense e 20% estão confiantes de que o América-MG vencerá o duelo.

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