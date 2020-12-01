América-MG x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

Luiz Felipe Scolari vai fazer modificações no time titular depois da derrota em casa para o Confiança, por 2 a 1. As principais novidades serão as voltas de Matheus Pereira e Cacá nos lugares de Patrick Brey e Ramon, que deve jogar como volante, voltando ao meio de campo. O time azul está na 16ª posição, com 28 pontos, lutando contra o rebaixamento.

No lado americano, a situação é bem mais tranquila. A equipe de Lisca está na segunda posição, com 44 pontos, em perseguição à líder Chapecoense. Na rodada passada, o Coelho vacilou e empatou com o lanterna Oeste, mas nada que abalasse o bom momento da equipe, que tenta aumentar sua “gordura” no G4 para poder focar nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, nos dias 23 e 30 de dezembro. No turno, o América dominou o Cruzeiro, fez uma boa partida e venceu por 2 a 1, embalando bons resultados na competição e afundando o rival que ainda não se encontrou na segunda divisão FICHA TÉCNICA​AMÉRICA-MG X CRUZEIROData-Horário: 2 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves(Ambos do PA)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Globo Minas, SporTV, Premiere, Itatiaia-95.7 FM e Super FM-91,7. América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus, e João Paulo, Zé Ricardo(Flávio), Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir. Técnico: Lisca. Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Cacá e Matheus Pereira; Ramon, Adriano (Régis) e Jadsom; William Pottker, Airton e Rafael Sobis.. Técnico: Luiz Felipe Scolari Palpites: o Coelho é favorito para 65% da redação. Outros 5% creem no empate e apenas 30% acham que vai dar Raposa.