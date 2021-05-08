América-MG x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O clássico entre América-MG e Cruzeiro, da semana passada, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro teve de tudo um pouco: emoções dos gols, uma grande virada americana, que saiu do 1 a 0 e fez 2 a 1 no Mineirão e muita confusão, com provocações e promessa de revanche. Neste domingo, 9 de maio, Dia das Mães, às 16h, no Independência, Coelho e Raposa medem forças novamente para definir o segundo finalista do Estadual, que irá encarar o Atlético-MG na decisão mineira. jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O Coelho pode até perder por um gol de diferença, que ainda chegará à final; O time azul precisa fazer dois ou mais gols de diferença para avançar. Pelo lado do América, mandante do jogo, a ausência mais sentida será de Lisca, que está suspenso e não poderá comandar o time no banco de reservas. No lado cruzeirense, Felipe Conceição terá todo o elenco à disposição, mais o reforço de Guilherme Bissoli entre os relacionados para buscar a virada sobre o time americano. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAAMÉRICA-MG X CRUZEIROData: 9 de maio de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Felipe Alan da Costa Oliveira e Ricardo Junio de SouzaVAR: Emerson de Almeida FerreiraOnde assistir: Premiere e Globo MinasOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM AMÉRICA-MG (Técnico: Cauan de Almeida)