América-MG x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h30, América-MG e Corinthians se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Independência. Na partida de ida, quem se deu melhor foram os mineiros, que venceram por 1 a 0. Agora o Timão precisará vencer para garantir a classificação. Em caso de derrota ou empate, a vaga nas quartas de final ficará com o Coelho.Os donos da casa devem ter mudanças em relação ao time que venceu o Alvinegro paulista na Neo Química Arena. Sávio pode ganhar a titularidade na lateral esquerda, enquanto João Paulo pode ir para o banco. Já no ataque, Rodolfo pode substituir Léo Passos. Marcelo Toscano, autor do gol da vitória em São Paulo, deve continuar como opção para o segundo tempo.