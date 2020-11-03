América-MG x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h30, América-MG e Corinthians se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Independência. Na partida de ida, quem se deu melhor foram os mineiros, que venceram por 1 a 0. Agora o Timão precisará vencer para garantir a classificação. Em caso de derrota ou empate, a vaga nas quartas de final ficará com o Coelho.Os donos da casa devem ter mudanças em relação ao time que venceu o Alvinegro paulista na Neo Química Arena. Sávio pode ganhar a titularidade na lateral esquerda, enquanto João Paulo pode ir para o banco. Já no ataque, Rodolfo pode substituir Léo Passos. Marcelo Toscano, autor do gol da vitória em São Paulo, deve continuar como opção para o segundo tempo.
Já os visitantes permanecem com os desfalques que já afetaram o primeiro jogo, como Otero, Fábio Santos e Gustavo Silva, que já atuaram na Copa do Brasil pelo Atlético-MG, além de Jô, que ainda se recupera de contratura na panturrilha esquerda. Boselli, que poderia ser o substituo natural, trata uma lombalgia. A novidade deve ser a permanência de Matheus Davó como titular.Veja todas as informações sobre a partida:
AMÉRICA-MG X CORINTHIANS
Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)Data/Horário: 4/11/2020, às 21h30Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Onde acompanhar: Globo e em tempo real no LANCE!
AMÉRICA-MG
Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Moisés, Anderson Jesus e Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Léo Passos (Rodolfo). Técnico: Lisca.
Desfalques: -
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Ramiro e Éderson; Cazares, Mateus VItal e Matheus Davó. Técnico: Vagner Mancini.
Desfalques: Jô (contratura na panturrilha), Gustavo Mantuan e Danilo Avelar (lesão ligamentar no joelho), Boselli (lombalgia), Fábio Santos, Otero e Gustavo Silva (não podem atuar na Copa do Brasil)