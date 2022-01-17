América-MG x Botafogo: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

A três passos da glória. América-MG e Botafogo abrem as quartas de final da Copinha na noite desta terça-feira. Coelho e Alvinegro se enfrentam às 19h no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, valendo uma vaga entre as quatro melhores equipes do torneio sub-20.+ Advogado do Botafogo espera que processo definitivo para a chegada de Textor aconteça até 28 de fevereiro
O time que se classificar enfrentará o vencedor de Mirassol e Santos, que duelam às 21h30 desta terça-feira. A final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.
A emoção tomou conta da campanha do Botafogo até agora. O Alvinegro passou por São José-RS, Taubaté e Resende nos pênaltis. O Coelho também se aventurou com emoção: passou por Athletico e Falcon nas disputas na marca da cal, mas goleou o Novorizontino nas oitavas.FICHA TÉCNICAAmérica-MG x Botafogo
Data-hora: 18/01/2022, às 19hLocal: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)Árbitro: José Guilherme Almeida e SouzaAssistentes: Edson Rodrigues dos Santos e Rodrigo Meirelles BernardoOnde assistir: SporTV
AMÉRICA-MG: Cássio; Mateus Henrique, Júlio, Rodolfo Moisés, Jurandir; Kanté, Kevyn, Theo; Diogo, Adyson, Ighor Gabriel (Vinícius). Técnico: William Batista.
BOTAFOGO: Lucas Barreto; Wendel Lessa, Ewerton, Reydson, Kawan, Jefinho; Guilherme Liberato, Kauê, Raí; Gabriel Tigrão, Maranhão. Técnico: Ricardo Resende.