América-MG e Cruzeiro fazem o clássico da rodada pelo Campeonato Mineiro Feminino

Crédito: Cabulosas e Coelhinhas fazem o clássico da rodada no Estadual Feminino-(Divulgação/América-MG

Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, nesta terça-feira, 1º de dezembro, Cruzeiro e América-MG farão o clássico da rodada da competição. O confronto entre as Cabulosas e as Coelhinhas será partir das 15h, no Sesc Venda Nova, com mando de campo do América.

Nos últimos dias os principais desafios do elenco celeste foram fora de campo, com um total de 10 atletas com testes positivos para a Covid-19. E com isso a partida diante do Atlético-MG, há nove dias, precisou ser cancelada pela FMF, a pedido do Cruzeiro. Na estreia na competição, contra o Ipatinga, o time estrelado garantiu o empate em 1 a 1, com apenas duas goleiras em todo o banco de reservas, no dia 14 de novembro.

Agora o Cruzeiro já conta com o retorno de sete jogadoras, que após o aval do departamento médico passaram por um período de transição com o preparador físico e já estarão à disposição para o jogo desta terça: as laterais Janaína e Eskerdinha, a meia Dedê, as atacantes Mariana Santos e Kim, a zagueira Tatá e a volante Capelinha. -Elas saíram do período de isolamento e tiveram que passar por vários exames médicos, para serem liberadas. Pelo tempo que ficaram paradas elas perderam um pouco o condicionamento. Na última semana estávamos treinando com apenas oito atletas e agora temos um grupo maior. As jogadoras estão muito animadas para esta partida, querem muito jogar. Se fosse outro grupo acho que eu poderia ter tido mais dificuldade, mas me surpreendeu bastante isso, ver a vontade delas de se recuperarem logo, de ter as colegas de volta e entrar em campo. Elas vestem a camisa mesmo, e fico muito feliz de ver este envolvimento. Vamos firmes para este jogo contra o América-, afirmou o técnico Marcelo Frigério.

Pelos lados do América, as Coelhinhas querem se recuperar da eliminação no Brasileiro Feminino Série A2, para o Tiradentes-PI, por 2 a 0, após vencerem o jogo de ida por 2 a 1, fora de casa. A atacante Keké, do América-MG, comentou sobre a preparação e as expectativa para esse importante confronto.