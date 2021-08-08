América-MG bate o Fluminense e volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de mais de um mês

Crédito: América-MG e Fluminense se enfrentaram neste domingo (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Acabou o jejum de vitórias do América-MG no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Coelho derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Independência, em partida válida pela 15ª rodada da competição. Ademir aproveitou a falha da defesa tricolor e fez o único gol do jogo. Dessa forma, o time de Minas Gerais voltou a vencer no Brasileirão após mais de um mês.

Agora, o América-MG volta a campo apenas na próxima segunda-feira, enfrenta a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense recebe o Barcelona de Guayaquil na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, em confronto válido pelas quartas de final da Libertadores.

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O Fluminense terminou o primeiro tempo com mais posse de bola do que o América-MG, mas não conseguiu traduzir isso em gols. A melhor e única chance do Tricolor balançar as redes na primeira etapa veio de um ótimo lançamento de Nene para Egídio, que invadiu a área e finalizou. Matheus Cavichioli espalmou e, no rebote, Fred conseguiu finalizar, mas o goleiro estava ligado e fez nova defesa.

A outra boa chance do Fluminense não valeu. Nene descolou um cruzamento pela esquerda para Fred, que em liberdade, não conseguiu alcançar a bola. No entanto, o auxiliar pegou impedimento do camisa 9.AMÉRICA-MG RESPONDE

O Coelho acordou no jogo e conseguiu levar perigo ao gol de Marcos Felipe. Aos 22 minutos, o miolo de zaga do Fluminense deu espaço, Chrigor recebeu bom lançamento, mas foi atrapalhado por Felipe Azevedo, que ficou com a bola e isolou. Menos de cinco minutos depois, Fabrício recebeu a bola pelo lado direito e conseguiu um cruzamento venenoso que passou rente ao gol de Marcos Felipe.MARCOS FELIPE FAZ MILAGRE

O Coelho manteve o ritmo e, se não fosse por uma defesaça de Marcos Felipe, teria aberto o placar. Sozinho, Ademir recebeu passe de Alê e, da entrada da área, encheu o pé. O goleiro do Fluminense se esticou todo e fez uma grande defesa no Independência.SEGUNDO TEMPO SONOLENTO

As equipes voltaram num ritmo devagar para a segunda etapa. Nos primeiros 20 minutos, os times conseguiram apenas uma finalização cada. Chrigor, pelo lado do América-MG conseguiu um chute forte e rasteiro que foi facilmente defendido por Marcos Felipe. Pelo lado do Fluminense, Martinelli arriscou de fora da área e isolou.MANOEL DÁ BOBEIRA, E ADEMIR NÃO PERDOA

Mesmo em um segundo tempo pouco empolgante, o América-MG era superior e conseguiu o gol. Patric levantou bola na área, Fabrício conseguiu resvalar e enganou o zagueiro Manoel, que não conseguiu o corte. A bola sobrou livre para Ademir, que, cara a cara com Marcos Felipe, não perdoou.AMÉRICA-MG DESPERDIÇA

Praticamente no lance seguinte, o Coelho teve a chance de matar o jogo, mas desperdiçou. Fabrício avançou e cruzou pela direita para Chrigor, que, sozinho na pequena área, furou. Era a chance do América-MG liquidar a fatura.

Já mais perto da reta final, Fabrício enfiou uma linda bola para Chrigor ficar cara a cara com Marcos Felipe. O camisa 19 ajeitou o corpo, encheu o pé, mas, novamente, o goleiro salvou o Fluminense. FICHA TÉCNICAAMÉRICA-MG 1 X 0 FLUMINENSE

Data/Hora: 08/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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Gols: Ademir (1-0) (26'/2ºT)Cartões amarelos: Patric e Felipe Azevedo (AME) Lucca e Martinelli (FLU)Cartões vermelhos: -

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo; Ramon (Juninho 25'/2ºT), Fabrício Daniel e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo 25'/2ºT) e Chrigor (Zé Ricardo 40'/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.