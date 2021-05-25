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Amanda celebra primeiro gol pelo Botafogo, mas mostra foco: 'Trabalhar para seguirmos evoluindo'

Zagueira balançou as redes pela primeira vez com a camisa do alvinegro, na última rodada do Brasileirão Feminino...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 14:52
Crédito: Fernando Roberto/Agência Futpress
No último sábado, a zagueira Amanda balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Botafogo, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Após duas temporadas na equipe, a defensora marcou de cabeça o segundo gol do alvinegro na partida, mas isso não foi suficiente para impedir a derrota de 3 a 2 para o Avaí/Kindermann.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo
A zagueira estreou pelo Botafogo no dia 15 de Março de 2020, em um empate que terminou 0 a 0 contra o Real Brasília, pela Série A2 do Brasileirão Feminino. De lá pra cá, Amanda conquistou o acesso para a Série A1 e o título do Campeonato Carioca com a camisa alvinegra.- É uma marca muito importante e sou extremamente grata a tudo o que o Botafogo fez e vem fazendo por mim. Fico feliz em poder recompensar a equipe com o acesso para a A1, o título do Carioca e agora ter balançado as redes pela primeira vez. Vou trabalhar para seguirmos evoluindo e cumprir os objetivos para a temporada - comentou a zagueira.
> Veja a tabela do Brasileirão Feminino
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Internacional, no estádio Nilton Santos, às 15h, em partida válida pela décima rodada da Série A1 do Brasileiro. Atualmente, a equipe carioca ocupa a 12ª colocação da competição, com oito pontos conquistados.
- Estamos chegando na reta final da competição e agora temos que ter atenção redobrada em todas as partidas. Vamos dar nosso máximo dentro e fora de campo para sairmos vitoriosas e com as metas concretizadas - finalizou.

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