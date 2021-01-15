Amanda alerta para que Botafogo corrija erros e se imponha diante do Bahia na semi do Brasileiro A2

Crédito: 'Estamos trabalhando muito para que a gente possa fazer uma grande partida lá na Bahia', disse a zagueira (Vitor Silva/Botafogo

As Gloriosas seguem em um trabalho intenso pela classificação para a final da Série A2 do Brasileiro feminino. De olho no confronto de volta do Botafogo com o Bahia, previsto para este domingo, às 16h, na Fonte Nova, a zagueira Amanda mostra exige atenção redobrada diante do Tricolor baiano após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no Nilton Santos.

- São duas grandes equipes em busca da vaga pra final. Temos que consertar os erros da última partida para que a gente consiga um melhor desempenho e saia com resultado positivo. Estamos trabalhando muito para que a gente possa fazer uma grande partida lá na Bahia - assegurou.

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A jogadora de 23 anos alerta que o desejo dela e das colegas é honrar a força do Alvinegro e continuar a caminhar na competição.