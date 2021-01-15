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Amanda alerta para que Botafogo corrija erros e se imponha diante do Bahia na semi do Brasileiro A2

Defensora destaca a força do Tricolor baiano, mas garante que Alvinegro tem todas as condições de se impor para garantir uma vaga na decisão da competição...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:53
Crédito: 'Estamos trabalhando muito para que a gente possa fazer uma grande partida lá na Bahia', disse a zagueira (Vitor Silva/Botafogo
As Gloriosas seguem em um trabalho intenso pela classificação para a final da Série A2 do Brasileiro feminino. De olho no confronto de volta do Botafogo com o Bahia, previsto para este domingo, às 16h, na Fonte Nova, a zagueira Amanda mostra exige atenção redobrada diante do Tricolor baiano após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no Nilton Santos.
- São duas grandes equipes em busca da vaga pra final. Temos que consertar os erros da última partida para que a gente consiga um melhor desempenho e saia com resultado positivo. Estamos trabalhando muito para que a gente possa fazer uma grande partida lá na Bahia - assegurou.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro masculino
A jogadora de 23 anos alerta que o desejo dela e das colegas é honrar a força do Alvinegro e continuar a caminhar na competição.
- O Botafogo é um clube com grande tradição, temos aí um grande adversário pela frente, mas esperamos sair com a vaga para a final em busca do título do campeonato - disse.

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