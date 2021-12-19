Alvos agendados e Jesus como possível 'conselheiro': Flamengo inicia trabalhos em Portugal por treinador

A partir deste domingo, o Flamengo iniciará uma série de reuniões com técnicos portugueses para contratar o substituto de Renato Gaúcho, de preferência, até o dia 22, já que Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, retornarão ao Brasil no dia seguinte e já com a expectativa de aterrissar no Rio - ao menos - com um contrato alinhavado na bagagem. A primeira reunião poderia ser com Paulo Sousa, comandante da seleção polonesa, mas bastante interessado em ouvir o projeto do Fla, neste sábado. Contudo, como Braz teve que adiar a ida em um dia, o encontro também foi postergado. Bruno Macedo, agente de Carlos Carvalhal e Jorge Jesus, falará com a cúpula rubro-negra nas próximas horas.

O LANCE! ouvir jornalistas portugueses, que destacaram a "grande variabilidade no plano tático" de Paulo Sousa (veja mais aqui). O perfil do treinador animou, sobretudo, pelo técnico ser mais flexível em tal aspecto, algo que prejudicou um radical Domènec Torrent, que concorreu diretamente com Hierro e Carlos Carvalhal, após "tour" de Braz e Spindel feito assim que Jesus saiu.

Pressionados por conta de uma temporada frustrante, os dirigentes do Fla estão cientes de que não há margem para "tiro errado", embora haja o trunfo de ter um significativo período até o próximo treinador iniciar os trabalhos na pré-temporada, no dia 10 - algo que nem o Mister e nem o catalão tiveram.

- A gente nunca viaja não tendo proximidade de um lado. Temos que tomar um cuidado muito grande para que, quando não tivermos um determinado êxito com um certo técnico, se comecem que era plano C, D e E. Não é justo com os profissionais. Isso nada tem a ver com a pessoal ser A, B ou C. O que posso falar para a torcida do Flamengo é que estamos bem tranquilos e conscientes na busca por um profissional - disse Braz, antes do embarque.

A princípio, Braz e Spindel retornam no dia 23, mas fazem as reuniões até esta quarta-feira (22). A ver se os "cafezinhos" culminarão, enfim, no substituto de Renato Gaúcho - já são 20 dias sem treinador.