Alvo principal: com Enderson na berlinda, Botafogo negocia com português Luis Castro

Com Enderson Moreira tendo dias contados, o Botafogo trabalha com um nome de forma concreta para assumir como treinador. Luis Castro, atualmente no Al Duhail, do Qatar, é o sonho de consumo de John Textor, que está adquirindo 90% da SAF do Alvinegro.

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Representantes do Botafogo em nome do empresário norte-americano buscaram iniciar as conversas com os empresários de Luis essa semana. Ele tem um responsável por fazer a representação no Brasil, o que pode ajudar para um desfecho positivo.

O treinador e a comissão técnica dele gostam da ideia de vir ao Brasil, mas tudo também passa pelo Al Duhail. Há uma multa de cerca de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões, na cotação atual) para tirar o treinador da equipe. Se Luis Castro aceitar a proposta do Alvinegro, o clube tentará uma negociação com o time qatari, mas o pagamento integral da multa não está descartado.

Luis Castro também foi cotado no Atlético-MG, que fechou com Antônio 'Turco' Mohammed, e Corinthians, na busca por um técnico desde a saída de Sylvinho. A equipe de John Textor considera que ele é o nome certo para o momento certo de transição do clube por ter trabalhado com elencos recheados de jovens jogadores durante a carreira.

O Al Duhail de Luis Castro soma 12 vitórias, três empates e três derrotas no Campeonato do Qatar nesta temporada, assumindo a 2ª posição no torneio. Além disso, o português também soma passagens por Shakhtar Donestk-UCR, Vitória de Guimarães-POR Rio Ave-POR, Chaves-POR e Porto-POR.