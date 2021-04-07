Alvo do Vasco, Tiago Orobó marcou de cabeça mais de 40% dos seus gols na última temporada

Crédito: Tiago Orobó se destacou no América de Natal (Diego Simonetti/América FC

Com o elenco profissional passando por uma grande reformulação após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco segue em busca de reforços para a temporada 2021. Após confirmar a contratação do experiente goleiro Vanderlei, o clube parece agora concentrar seus esforços no ataque. O alvo da vez é o atacante Tiago Orobó, do Fortaleza.

Destaque no ano passado atuando pelo América de Natal, o centroavante terminou a temporada com 17 gols em 39 jogos disputados. Além do time potiguar, onde anotou a maioria dos seus tentos (14), Orobó vestiu também as camisas de Fortaleza - com quem mantém contrato - e Ponte Preta. Nas duas equipes, porém, foi pouco aproveitado.

Atualmente com 27 anos de idade, Tiago viveu seu melhor momento na última temporada. Com 1,88m de altura, fez do jogo aéreo a sua principal arma. Das 17 vezes em que estufou as redes, sete foram de cabeça, o equivalente a 41,1% do total.

No último Campeonato Brasileiro, o jogador que mais vezes marcou através do jogo aéreo foi Renato Kayzer, segundo dados do Sofascore. Cria da base vascaína, o "baixinho" de 1,78m usou a cabeça para assinalar seis dos seus 11 gols na competição, onde atuou por Atlético-GO e Athletico-PR. No Vasco, o zagueiro Ricardo Graça, de 1,83 m, foi quem mais estufou as redes desta maneira: duas vezes - ambas na última rodada, contra o Goiás. Léo Matos e Talles Magno, uma vez cada, também fizeram.

Os números mostram que o jogo aéreo ofensivo do Cruz-Maltino esteve longe de ser uma arma em 2020. Algo que, aparentemente, Marcelo Cabo quer mudar para 2021.

RAIO-X DOS GOLS DE TIAGO OROBÓ NA ÚLTIMA TEMPORADA- Levantamento do Números da Bola