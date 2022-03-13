Alvo do Vasco, Lucas Oliveira vem liderando estatísticas no Carioca

A Série B começa apenas em abril, mas o Vasco já se movimenta no mercado em busca de reforços para a competição nacional. Um deles é o atacante Lucas Oliveira, de 21 anos de idade, que vem atuando pelo Bangu. O jogador deve assinar por empréstimo até o fim desta temporada.

Cria da base do próprio Alvirrubro, Lucas teve uma rápida passagem pelo Esberj, da Dinamarca, em 2018, antes de retornar ao clube carioca, onde atua desde então. Atacante de lado do campo, marcou apenas um gol neste Carioca, porém, é o maior driblador da competição e o 5º com mais assistências para finalização. Segundo dados do site Footstats, são 22 dribles certos em 24 tentados e 15 passes para seis companheiros.

Oliveira também apresenta bons números defensivos. Com 16 desarmes certos, é o líder do fundamento no Bangu e o atacante do campeonato que mais roubou bolas. Veja mais estatísticas do jogador:

LUCAS OLIVEIRA NO CARIOCA 2022- Dados do Footstats

11 jogos1 gol1 assistência para gol15 assistências para finalização​8 finalizações certas8 finalizações erradas22 dribles certos2 dribles errados16 desarmes certos