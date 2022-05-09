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futebol

Alvo do Real, Mbappé é visto em Madrid e aumenta rumores de saída do PSG

Atacante segue com futuro em aberto e foi flagrado em Madrid junto com Hakimi, lateral companheiro de clube
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Publicado em 09 de Maio de 2022 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 13:55
Mbappé ainda não definiu seu futuro. O atacante é alvo do Real Madrid para a próxima temporada e o Paris Saint-Germain busca acertar a renovação de contrato com o jogador. Nesta segunda-feira, o francês foi visto em Madrid e aumentou os rumores sobre sua ida ao clube merengue.> ‘Todos neste país apoiam o Liverpool’, diz Guardiola sobre conquista da Premier League
O portal ‘COPE’ divulgou que Mbappé estava junto de Hakimi, lateral do PSG, em um restaurante da cidade espanhola.
Real Madrid e Mbappé estão negociando um acerto para a próxima temporada. Porém, as partes entraram em divergências sobre os valores dos direitos de imagens. Enquanto isso, o PSG ainda espera renovar o contrato com o atacante francês.
> GALERIA: Veja 15 atacantes que poderão mudar de clube em julho na Europa
Na atual temporada, Mbappé é o principal jogador do Paris Saint-Germain, que conta com Neymar e Messi. O atacante francês soma 35 gols e 23 assistências em 43 jogos pelo clube.
Crédito: MbappéévistoemMadrid;Realteminteresseemcontratá-lo(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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