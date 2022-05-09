Alvo do Real, Mbappé é visto em Madrid e aumenta rumores de saída do PSG

Mbappé ainda não definiu seu futuro. O atacante é alvo do Real Madrid para a próxima temporada e o Paris Saint-Germain busca acertar a renovação de contrato com o jogador. Nesta segunda-feira, o francês foi visto em Madrid e aumentou os rumores sobre sua ida ao clube merengue.> ‘Todos neste país apoiam o Liverpool’, diz Guardiola sobre conquista da Premier League

O portal ‘COPE’ divulgou que Mbappé estava junto de Hakimi, lateral do PSG, em um restaurante da cidade espanhola.

Real Madrid e Mbappé estão negociando um acerto para a próxima temporada. Porém, as partes entraram em divergências sobre os valores dos direitos de imagens. Enquanto isso, o PSG ainda espera renovar o contrato com o atacante francês.

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Na atual temporada, Mbappé é o principal jogador do Paris Saint-Germain, que conta com Neymar e Messi. O atacante francês soma 35 gols e 23 assistências em 43 jogos pelo clube.