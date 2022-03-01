Alvo do Palmeiras, José Manuel López é especialista em bola aérea; veja um raio-x dos gols do argentino

Na última segunda-feira, o LANCE! revelou que o Palmeiras colocou em seu radar o argentino José Manuel López. Centroavante do Lanús, o jovem de 21 anos se destacou na última temporada no futebol da Argentina e chamou a atenção do departamento de análise do Verdão. Dessa forma, a reportagem levantou todos os gols de López e fez um raio-x de como eles aconteceram.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Vale destacar que até aqui o Verdão não fez propostas para contar com o atacante, mas iniciou a fase de buscar por informações sobre o garoto. Enquanto isso, resta ao torcedor tentar entender os motivos que levaram o clube a colocar o "hermano" na lista de possíveis contratações para a "camisa 9". E uma dessas razões pode ter sido a facilidade para gols de bola aérea.

Em 45 jogos desde que estreou pelo Lanús, López anotou 19 tentos, sendo 15 deles marcados em 2021: 14 pelo Campeonato Argentino e um pela Copa Sul-Americana, divididos em 40 duelos, ou seja, média de 0,375 por jogo. Em 2022, ele já marcou quatro gols em cinco partidas, um pelo Campeonato Argentino e três pela Copa Argentina, média de 0,8 tento por partida nesta temporada.Foi com a cabeça que López marcou a maioria dos gols nesse período de pouco mais de um ano. O argentino anotou nove tentos de cabeça, ou seja, 47,4% do total. As outras bolas na rede foram feitas de pé esquerdo (ele é canhoto) oito vezes (42,1% do total) e de pé direito duas vezes (10,5% do total anotado).

Se é um jogador de área que o Palmeiras, López pode ser o "cara" certo para se encaixar na função. Dos 19 gols marcados pelo garoto, 17 foram dentro da área (89,5% do total), que foram divididos da seguinte forma: dez na grande área (58,8%), seis na pequena área (35,3%) e um de pênalti (5,9%). Apenas dois tentos foram anotados de fora da área pelo atacante (apenas 10,5% do total).

Embora tenha como principal característica o posicionamento na área e a bola aérea, López não fez a maioria de seus gols a partir de bolas paradas. Foram apenas cinco tentos aproveitando esse recurso (26,3% do total), além do gol marcado de pênalti (5,3% do total). Os outros 13 tentos foram anotados em bola rolando, aproveitando passes, cruzamentos ou rebotes (68,4% do total).

Ainda não dá para saber se haverá sucesso na tentativa do Palmeiras e nem se haverá essa tentativa por parte do clube, mas para um jovem de 21 anos, canhoto, argentino e com esses números, já dá para saber que se trata de um jogador com características de goleador. Não é à toa que no último dia 23 de fevereiro ele fez um hat-trick diante do Cambaceres, pela Copa Argentina, marcando um gol de pênalti, um de cabeça e um de pé esquerdo.

Confira a lista dos números citados acima:

Total45 jogos19 gols marcados0,42 gol por jogo (média)

Situações em que foram marcados os gols​13 de bola rolando (68,4% do total)5 de bola parada (26,3% do total)1 de pênalti (5,3% do total)

Parte do corpo com a qual o gol foi marcado​9 gols de cabeça (47,4% do total)8 gols de pé esquerdo (42,1% do total)2 gols de pé direito (10,5% do total)

Parte do campo em que o gol foi marcado10 gols na grande área (52,6% do total)​6 gols na pequena área (31,6% do total)2 gols de fora da área (10,5% do total)1 gol de pênalti (5,3% do total)