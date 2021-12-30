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Alvo do Palmeiras, João Pedro é um dos brasileiros com mais gols na história do Campeonato Italiano

Cobiçado pelo Alviverde, atacante está no Cagliari desde 2014...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 12:04

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:04

O Palmeiras tem um novo alvo para reforçar o seu time para a temporada 2022: o atacante João Pedro Galvão, do Cagliari, da Itália. O jogador de 29 anos vem sendo monitorado pelo clube e pode ser uma das novidades do atual bicampeão da Copa Libertadores da América.
Revelado pelo Atlético Mineiro, onde estreou como profissional em 2010, João atuou pouco no futebol brasileiro. Foram apenas dez partidas em seu primeiro ano, sendo negociado com o Palermo, também da Itália, logo em seguida. O jogador ainda retornou ao Brasil em 2012, para defender o Santos, após rápidas passagens pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e o Peñarol, do Uruguai. No Peixe, porém, entrou em campo apenas dez vezes e não balançou as redes nenhuma vez.
O atacante foi ganhar destaque apenas em 2013/2014, quando marcou 9 gols em 42 jogos pelo Estoril, de Portugal. O bom desempenho chamou a atenção do Cagliari, que o contratou na temporada seguinte. De volta à Itália - havia tido apenas quatro atuações pelo Palermo em 2010 -, se tornou o camisa 10 e uma das referências do time.João Pedro já soma 82 gols em 254 partidas pela equipe italiana, sendo o segundo maior artilheiro do clube neste século. Pela Serie A, são 67 tentos anotados em 200 aparições, o que faz do atacante o sétimo brasileiro com mais gols na história do Italiano, ficando à frente de nomes como Ronaldo, Amoroso e Alexandre Pato.
Sua temporada mais goleadora aconteceu em 2019/2020, quando estufou as redes 19 vezes em apenas 39 jogos. Dezoito deles foram marcados no Italiano, terminando em 5º na artilharia do campeonato, ficando atrás apenas de Immobile, da Lazio, Cristiano Ronaldo, da Juventus, Lukaku, da Inter de Milão, e Caputo, do Sassuolo.
BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO ITALIANO
1 - Mazzola - 216 gols2 - Luis Vinicio - 152 gols3 - Dino da Costa - 107 gols4 – Sergio Clerici - 103 gols5 - Angelo Sormani - 97 gols6 – Adriano - 79 gols7 – Kaká - 77 gols8 – Careca - 73 gols9 - João Pedro Galvão - 67 gols10 - Éder - 60 gols
Crédito: JoãoPedroéocamisa10doCagliari(Foto:Instagram/Cagliari

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