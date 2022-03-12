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futebol

Alvo do Botafogo, Fernando Marçal é amigo de Rafael

Laterais se conheceram no Lyon, clube onde atuaram juntos, e mantiveram amizade; defensor do Botafogo, inclusive, brincou sobre possibilidade da contratação em rede social...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 19:33

Publicado em 12 de Março de 2022 às 19:33

A possível chegada de Fernando Marçal, mais um nome que o Botafogo está negociando para reforçar o time em 2022, pode ter uma pequena "participação" de Rafael. Os dois laterais são amigos e já atuaram juntos. + Botafogo retoma contatos com Rafael Carioca e acena com proposta
Os dois se conheceram no Lyon. A dupla atuou nos Dogues entre 2017 e 2020 - por lá, inclusive, chegaram até as semifinais da Liga dos Campeões na temporada 2019/20. Os dois deixaram a equipe francesa logo depois: Marçal foi para o Wolverhampton, da Inglaterra, e Rafael foi ao Basaksehir, da Turquia.
A amizade, porém, continuou mesmo com os dois seguindo caminhos diferentes. Marçal, por exemplo, visitou Rafael na casa do jogador do Botafogo em janeiro logo depois do defensor ter rompido o tendão de Aquiles em uma partida do Campeonato Carioca.
Rafael, inclusive, brincou sobre a conexão com Marçal nas redes sociais. Os torcedores trouxeram a amizade dos dois em pauta, e o lateral-direito interagiu com emojis e respostas.
Crédito: FernandoMarçaleRafael,lateraldoBotafogo(Foto:ArquivoPessoal

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