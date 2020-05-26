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futebol

Alvo do Benfica, Ramon é integrado aos profissionais do Flamengo

Lateral-esquerdo de 19 anos, monitorado pelos Encarnados, já defendeu o time de cima do Rubro-Negro no Campeonato Carioca desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 15:20

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:20

Crédito: Paula Reis / Flamengo
Uma das maiores promessas da equipe sub-20 do Flamengo, Ramon foi integrado aos profissionais nesta semana. Na última segunda, quando o elenco de Jorge Jesus se reapresentou após folgas e realização de testes para o novo coronavírus, o lateral-esquerdo se mostrou agradecido pela oportunidade.
Nas redes sociais, Ramon postou imagens durante o treino, no Ninho do Urubu, e realçou o "suporte" que o clube tem dado quanto aos protocolos de saúde e segurança, por exemplo - as categorias de base, por sua vez, não têm data para voltar às atividades.
- Feliz demais em voltar a fazer o que mais amo! Obrigado, Flamengo, pelo pelo suporte que tem nos dado.Feliz demais em voltar a fazer o que mais amo!! Obrigado @Flamengo pelo suporte que tem nos dado. ??❤️? pic.twitter.com/0hmaWX1H7Q— Ramon Ramos(Cerol) ?⚡️ (@ramonr6_) May 25, 2020 Ramon é a terceira opção para a lateral esquerda, atrás de Filipe Luís e Renê. Aos 19 anos, foi apontado pelo jornal "A Bola", de Portugal, como um alvo do Benfica nos últimos dias, cuja "perspectiva de negócio seria de médio/longo prazo".
Ramon, aliás, mostrou serviço no Campeonato Carioca deste ano, quando o grupo principal ainda estava de férias. Titular em quatro jogos pela equipe principal, se destacou no posto de Filipe Luís e, inclusive, deu duas assistências.
O jovem lateral-esquerdo entrou em campo contra Macaé, Vasco, Volta Redonda e Fluminense. Além do mais, já com Jorge Jesus e os jogadores principais à disposição, foi relacionado em mais dois jogos neste Estadual - contra o Botafogo e diante da Portuguesa - este último foi o derradeiro antes das paralisações ocasionadas pela pandemia da COVID-19.E MAIS:Vai voltar! Relembre a situação do Flamengo no Campeonato CariocaLandim comenta volta aos treinos e diz: 'Se eles (Botafogo) discordam, é uma indicação que estamos certos'Landim emite carta aberta e diz que 'alguns pretendem implantar intolerância política' no Flamengo E MAIS:

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