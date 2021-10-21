Alvo de críticas, coordenadores do DM do Santos darão coletiva nesta sexta

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O coordenador no Núcleo de Saúde e Performance do Santos, Charles Costa, e o coordenador médico do futebol profissional, Guilherme Faggioni, vão dar entrevista coletiva nesta sexta-feira, a partir das 12 horas. O Departamento Médico do Peixe é alvo de críticas com a demora no retorno de atletas importantes no elenco.O técnico Fábio Carille terá a ausência de jogadores importantes para o duelo contra o América-MG, na Vila Belmiro, neste sábado. O Gabriel Pirani, com entorse no tornozelo, o jogador, que também ficou de fora do confronto contra o Sport, no último domingo, está vetado pelo Departamento Médico do clube.

O fato curioso é que Fábio Carille, após o empate no Recife, comentou sobre a chance dos jogadores lesionados voltarem. Segundo o treinador, o Menino da Vila seria o único com possibilidade de reaparecer no time, mas o fato não se concretizará.- Desses daí (lista de jogadores lesionados), acredito que só o Pirani (volta contra o América-MG). Vamos conversar com o departamento médico para entender. Luiz Felipe não trabalha comigo e não joga há dois meses. Acredito que só o Pirani terá condições - explicou o treinador após o empate com o Sport.