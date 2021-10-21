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futebol

Alvo de críticas, coordenadores do DM do Santos darão coletiva nesta sexta

Charles Costa e Guilherme Faggioni vão explicar o momento do Departamento Médico do Santos, muito criticado pela demora na liberação dos jogadores lesionados para o time...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 14:55

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O coordenador no Núcleo de Saúde e Performance do Santos, Charles Costa, e o coordenador médico do futebol profissional, Guilherme Faggioni, vão dar entrevista coletiva nesta sexta-feira, a partir das 12 horas. O Departamento Médico do Peixe é alvo de críticas com a demora no retorno de atletas importantes no elenco.O técnico Fábio Carille terá a ausência de jogadores importantes para o duelo contra o América-MG, na Vila Belmiro, neste sábado. O Gabriel Pirani, com entorse no tornozelo, o jogador, que também ficou de fora do confronto contra o Sport, no último domingo, está vetado pelo Departamento Médico do clube.
O fato curioso é que Fábio Carille, após o empate no Recife, comentou sobre a chance dos jogadores lesionados voltarem. Segundo o treinador, o Menino da Vila seria o único com possibilidade de reaparecer no time, mas o fato não se concretizará.- Desses daí (lista de jogadores lesionados), acredito que só o Pirani (volta contra o América-MG). Vamos conversar com o departamento médico para entender. Luiz Felipe não trabalha comigo e não joga há dois meses. Acredito que só o Pirani terá condições - explicou o treinador após o empate com o Sport.
Kaiky, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento, e Luiz Felipe, com um edema na região miotendinea da posterior, devem seguir fora por pelo menos mais algumas semanas para estarem 100%. Já o volante Jobson, que voltou de lesão de ligamento cruzado e até atuou, foi diagnosticado recentemente com tendinite no tornozelo direito e também não deve jogar no final de semana.

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