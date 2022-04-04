Alvimar Perrella muda de ideia sobre SAF e declara apoio a venda do Cruzeiro para Ronaldo

O destino da SAF e do Cruzeiro podem ser definidos pelo Conselho Deliberativo co clube, que se reúne para votar se são a favor ou cohtra às mudanças de termos do contrato para vender as ações da SAF a Ronaldo.

Após pedir para rever o acordo, por considerar "desequilibrado", o ex-presidente Alvimar Perrella mudou de ideia e resolveu apoiar a venda da SAF celeste para Ronaldo. Ele prometia até buscar ate a Justiça se achasse que a votação pode sser nociva ao Cruzeiro.

Alvimar enviou áudio a alguns conselheiros do clube se posicionandoa favor do acordo com Fenômeno, mas considerava os termos "desequilibrados". Ele enviou uma nota falando que vai apoiar o acordo com o Fenômeno.

Depois da divulgação dos termos do contrato de pré-compra, em que as cláusulas se mostram mais vantajosas para o ex-jogador Ronaldo, o clima segue “quente” na Raposa.

O Fenômeno quer a inclusão das Tocas da Raposa I e II no contrato e os desdobramentos mostraram que há mais camadas de polêmicas do que vem sendo veiculado pelos dois lados e imprensa do Cruzeiro para Ronaldo passa por seus dias mais difíceis.

Leia a nota de Alvimar na íntegra

Me dirijo a todos vocês, publicamente, que assim como eu, são apaixonados pelo Cruzeiro!

A minha história com o time todos conhecem! Graças ao bom Deus, tivemos a gestão mais vitoriosa da centenária vida do mais importante clube de futebol de Minas Gerais, incluindo nesta, a Tríplice Coroa e a Libertadores da América. Ressalto que construímos a Toca II e a sede administrativa do Cruzeiro, no Barro Preto, sem endividar o clube e, ao final da nossa gestão, passamos o Cruzeiro para o presidente sucessor, praticamente sem dívidas. Sou muito grato e orgulhoso por ter participado ativamente dessa história e contribuído, não só com uma excelente gestão, mas também com todo o meu coração!Infelizmente, aqueles que sucederam nossa gestão contraíram em torno de R$ 1 bilhão em dívidas para o Cruzeiro.

Recordo que fui um dos fundadores da SAF, por acreditar que esse é o único caminho para salvarmos nosso amado Cruzeiro. Além disso, conversei pessoalmente com centenas de Conselheiros para explicar a importância disso para o Cruzeiro! Fui, inclusive, convocado pelo Presidente do Conselho, à época, Nagib. Porém, o Presidente Sérgio Rodrigues, algumas horas depois da aprovação da SAF, simplesmente assinou a Proposta Vinculante com o Ronaldo, nos traindo, sem que, sequer, o Conselho da SAF fosse informado e pudesse discutir as melhores bases contratuais em prol do Cruzeiro.

Sobre a pessoa Ronaldo, venho expressar de forma clara o meu contentamento; melhor pessoa não há para desempenhar o papel. Ronaldo é um dos maiores nomes, mundialmente respeitado e reconhecido, seja pela sua brilhante trajetória enquanto jogador, seja pelo excelente empresário e gestor que vem se mostrando. Isso é inegável e incontestável. Minhas críticas sempre foram sobre as condições negociadas pelo Sérgio Rodrigues, apenas.

Ocorre que, diante da apreensão dos torcedores com relação ao time que está próximo da estreia na Série B e da data limite para registrar os jogadores, achei por bem, enviar este comunicado oficial, relatando que não vejo mais condição de melhorar as negociações para o clube. Inclusive, destaco que o comitê da SAF, do qual eu faço parte, já conseguiu melhorar significativamente as condições iniciais da negociação para a associação. Como apaixonado pelo Cruzeiro e defensor ferrenho do nosso clube eu entrei de peito aberto para fazer o que acredito ser o melhor, porém penso que minha contribuição em relação à negociação da SAF termina aqui.

Eu e a minha família fomos alvo de ameaças nos últimos dias por centenas de Cruzeirenses e isso me deixou bastante chateado, pois minha intenção sempre foi a melhor possível.