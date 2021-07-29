Alto salário e impasse do Shandong são entraves para contratação de Roger Guedes pelo Corinthians

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A principal concorrência do Corinthians para contar com o atacante Roger Guedes, no momento, é o próprio Shandong Taishan, clube da China.

O Timão é cauteloso em levar a situação, já que o atleta ainda tem vínculo com time asiático. As conversas para rescisão contratual chegaram a avançar na última semana, mas travaram em questões burocráticas.

>> Baixe o app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO que Roger Guedes ganha atualmente no Shandong se aproxima do triplo do teto que o Timão está disposto a pagar.

Sem jogar desde dezembro, quando não conseguiu retornar à China por conta da pandemia do novo coronavirus, o atleta também não tem recebido os salários desde então.

A ideia de Roger Guedes não era deixar o Shandong Taishan neste momento, mas a situação atual fez com que ele se empolgasse em voltar ao Brasil, com o Timão se colocando como melhor opção.