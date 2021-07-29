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Alto salário e impasse do Shandong são entraves para contratação de Roger Guedes pelo Corinthians

Rescisão com o clube chinês segue travada, enquanto Timão aguarda desfecho para tentar fechar a contratação do atacante, que recebe salário três vezes maior que o teto corintiano...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 13:15
Crédito: Divulgação
A principal concorrência do Corinthians para contar com o atacante Roger Guedes, no momento, é o próprio Shandong Taishan, clube da China.
O Timão é cauteloso em levar a situação, já que o atleta ainda tem vínculo com time asiático. As conversas para rescisão contratual chegaram a avançar na última semana, mas travaram em questões burocráticas.
>> Baixe o app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO que Roger Guedes ganha atualmente no Shandong se aproxima do triplo do teto que o Timão está disposto a pagar.
Sem jogar desde dezembro, quando não conseguiu retornar à China por conta da pandemia do novo coronavirus, o atleta também não tem recebido os salários desde então.
A ideia de Roger Guedes não era deixar o Shandong Taishan neste momento, mas a situação atual fez com que ele se empolgasse em voltar ao Brasil, com o Timão se colocando como melhor opção.
Ainda assim, a diretoria corintiana está bastante cautelosa nesse desenrolar, pois não quer entrar em 'braço de ferro' com o Shandong Taishan.

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