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Alto número de pendurados acende alerta no Fluminense para sequência no Brasileirão; veja lista

Tricolor tem 11 jogadores com dois cartões amarelos antes do clássico contra o Vasco, neste domingo, em São Januário, pela 25ª rodada da competição...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 07:30

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 07:30

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Em busca de se manter forte na briga por uma vaga na Libertadores, o Fluminense tem pela frente o clássico contra o Vasco, neste domingo, em São Januário. E, além de superar o rival fora de casa, o Tricolor terá outro fator a se preocupar: o alto número de jogadores pendurados.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Ao todo, no elenco, são 11 atletas com dois cartões amarelos: Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Hudson, Yago Felipe, André, Nenê, Ganso, Michel Araújo, Wellington Silva e Felippe Cardoso. Caso Yago volte a ser relacionado após se recuperar de lesão no joelho, todos os estarão à disposição do técnico Marcão e poderão entrar em campo diante do Vasco.
Apesar de não influenciar na escalação de Marcão, a extensa lista de pendurados causa preocupação no Fluminense para a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o Tricolor terá pela frente três adversários indigestos: o Atlético-GO, algoz na Copa do Brasil; o São Paulo, em grande fase e líder da competição; e o Flamengo, rival e algoz no Carioca.
Dessa forma, caso algum desses jogadores receba cartão amarelo nas próximas rodadas, a lista de problemas de Marcão aumentará justamente em partidas importantes para o Fluminense alcançar objetivo na reta final da temporada.Para o duelo diante do Vasco, o técnico já não poderá contar com quatro atletas: Martinelli (com dores na coxa esquerda), Lucca (infectado pela Covid-19), Calegari e Luiz Henrique (ambos na Seleção sub-20). A dupla Fred e Yago, por sua vez, se recuperou de lesões recentes e tem chance de retornar ao time.+ Confira os jogos da rodada e simule os resultados
Com esse cenário em mente, o Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa atualmente a quinta posição da tabela, com 39 pontos, e está dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores. O LANCE! transmite todas as emoções do clássico em Tempo Real.
* estagiário sob a supervisão de Cayo Pereira

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