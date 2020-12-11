Alto número de pendurados acende alerta no Fluminense para sequência no Brasileirão; veja lista

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Em busca de se manter forte na briga por uma vaga na Libertadores, o Fluminense tem pela frente o clássico contra o Vasco, neste domingo, em São Januário. E, além de superar o rival fora de casa, o Tricolor terá outro fator a se preocupar: o alto número de jogadores pendurados.

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Ao todo, no elenco, são 11 atletas com dois cartões amarelos: Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Hudson, Yago Felipe, André, Nenê, Ganso, Michel Araújo, Wellington Silva e Felippe Cardoso. Caso Yago volte a ser relacionado após se recuperar de lesão no joelho, todos os estarão à disposição do técnico Marcão e poderão entrar em campo diante do Vasco.

Apesar de não influenciar na escalação de Marcão, a extensa lista de pendurados causa preocupação no Fluminense para a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o Tricolor terá pela frente três adversários indigestos: o Atlético-GO, algoz na Copa do Brasil; o São Paulo, em grande fase e líder da competição; e o Flamengo, rival e algoz no Carioca.

Dessa forma, caso algum desses jogadores receba cartão amarelo nas próximas rodadas, a lista de problemas de Marcão aumentará justamente em partidas importantes para o Fluminense alcançar objetivo na reta final da temporada.Para o duelo diante do Vasco, o técnico já não poderá contar com quatro atletas: Martinelli (com dores na coxa esquerda), Lucca (infectado pela Covid-19), Calegari e Luiz Henrique (ambos na Seleção sub-20). A dupla Fred e Yago, por sua vez, se recuperou de lesões recentes e tem chance de retornar ao time.+ Confira os jogos da rodada e simule os resultados

Com esse cenário em mente, o Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa atualmente a quinta posição da tabela, com 39 pontos, e está dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores. O LANCE! transmite todas as emoções do clássico em Tempo Real.