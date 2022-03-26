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Altitude, grama sintética e hermanos: desafios do Santos na Sul-Americana

Alvinegro caiu no Grupo C da competição, ao lado do Unión La Calera (Chile), Banfield (Argentina) e Universidad Católica (Equador). Estreia será na primeira semana de abril...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 09:00

Publicado em 26 de Março de 2022 às 09:00

O Santos conheceu, em sorteio realizado na sexta-feira, qual caminho terá que enfrentar caso queira voltar a conquistar um titulo internacional: o da Copa Sul-Americana.Cabeça de chave do Grupo C, o Peixe está ao lado do Unión La Calera (Chile), Banfield (Argentina) e Universidad Católica (Equador). A estreia do Santos está prevista para a primeira semana de abril, na Vila Belmiro, contra o Banfield.Conheça a seguir o que o Peixe terá pela frente na fase inicial da competição.
Unión La Calera:
O time chileno ocupa 11º lugar na tabela de classificação do Campeonato nacional do país, com sete pontos. O time comandado por Martín Anselmi não vive um grande momento. Venceu apenas um jogo, empatou quatro e perdeu outros dois jogos.
No duelo fora de casa, o Peixe vai viajar para Valparaíso. O gramado do estádio Municipal Nicolás Chahuán é sintético, assim como alguns outros clubes usam no futebol brasileiro.
Universidad Católica:
O time equatoriano entrou na Copa Sul-Americana após ser eliminado na primeira fase da Libertadores, perdendo para o The Strongest, da Bolívia, por 2 a 1 no jogo de volta, depois do empate em 0 a 0 na ida.
No Campeonato local, é o terceiro colocado, com oito pontos. Venceram dois jogos, empataram dois e foram derrotados apenas uma vez. A equipe fica atrás de dois tradicionais times equatorianos: Barcelona, ex time de Fabián Bustos, e LDU, de Quito.
A casa do time equatoriano, Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, fica a 2.850 metros de altitude.
Banfield:
Talvez o duelo mais difícil para equipe santista seja esse. Os argentinos contam com um velho conhecido dos brasileiros: o meia Jesús Dátolo, que jogou por Atlético-MG e Internacional, times brasileiros. O jogador é considerado o "dono" do time e é um dos principais nomes do elenco.
No Campeonato Argentino, é o 6º colocado. Venceu três jogos, empatou dois e perdeu outros dois jogos. Foram 11 gols marcados e 4 sofridos.
O comandante do time é Javier Sanguinetti, treinador de apenas 51 anos. Como atleta, jogou apenas por Racing e pelo próprio Banfield.
Crédito: TorcidadoSantosjásabequemotimevaienfrentarnaprimeirafasedaSul-Americana(Foto:IvanStorti/SantosFC

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