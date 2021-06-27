Alta tensão! Vasco faz, diante do Brusque, jogo com ares decisivos para sequência da temporada

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Ao entrar em campo em São Januário, neste domingo, o Vasco não vai lutar apenas para somar três pontos na sua caminhada na Série B. Uma atuação promissora diante do Brusque, às 21h, será fundamental para retomar a confiança do elenco e, em especial, amenizar a alta tensão que paira sobre o contestado trabalho do técnico Marcelo Cabo.Dirigentes do Vasco deram respaldo ao trabalho do elenco e de Marcelo Cabo após um período marcado por episódios de vandalismo e até de ameaças de torcedores. Contudo, o diretor executivo Alexandre Pássaro admitiu que o Cruz-Maltino precisa de resultados mais satisfatórios.

Prestes a encontrarem o Brusque pela primeira vez em uma partida oficial (o único jogo entre as duas equipes foi um amistoso em fevereiro de 1993, vencido pelos cruz-maltinos por 2 a 1), os vascaínos ainda lidam com um cenário mais desafiador. Em três jogos, o Vasco já amargou duas derrotas para equipes bem encaixadas, como Operário-PR e Avaí.

O Bruscão, com dez pontos (e dois jogos a menos) e atualmente na luta por ficar no pelotão da frente, tem como um dos trunfos o artilheiro Edu. O oportunista atacante arruma brechas entre a marcação e age como homem de área na busca de surpreender defensores adversários. E, além disto, já atuou na categoria de base cruz-maltina.