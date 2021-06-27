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Alta tensão! Vasco faz, diante do Brusque, jogo com ares decisivos para sequência da temporada

Marcelo Cabo ganha respaldo de dirigentes cruz-maltinos. Contudo, pior início da história do clube na Série B e cobranças da torcida não escondem dimensão que jogo ganhou...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 08:00

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ao entrar em campo em São Januário, neste domingo, o Vasco não vai lutar apenas para somar três pontos na sua caminhada na Série B. Uma atuação promissora diante do Brusque, às 21h, será fundamental para retomar a confiança do elenco e, em especial, amenizar a alta tensão que paira sobre o contestado trabalho do técnico Marcelo Cabo.Dirigentes do Vasco deram respaldo ao trabalho do elenco e de Marcelo Cabo após um período marcado por episódios de vandalismo e até de ameaças de torcedores. Contudo, o diretor executivo Alexandre Pássaro admitiu que o Cruz-Maltino precisa de resultados mais satisfatórios.
Prestes a encontrarem o Brusque pela primeira vez em uma partida oficial (o único jogo entre as duas equipes foi um amistoso em fevereiro de 1993, vencido pelos cruz-maltinos por 2 a 1), os vascaínos ainda lidam com um cenário mais desafiador. Em três jogos, o Vasco já amargou duas derrotas para equipes bem encaixadas, como Operário-PR e Avaí.
O Bruscão, com dez pontos (e dois jogos a menos) e atualmente na luta por ficar no pelotão da frente, tem como um dos trunfos o artilheiro Edu. O oportunista atacante arruma brechas entre a marcação e age como homem de área na busca de surpreender defensores adversários. E, além disto, já atuou na categoria de base cruz-maltina.
O técnico Marcelo Cabo tenta fortalecer a marcação com o que está à sua disposição. Zeca e Riquelme devem ocupar as laterais, enquanto Galarza tende a formar a dupla de volantes com Andrey. Mais do que nunca, todos têm a missão de acalmar os ânimos na Colina e dar força ao trabalho de Cabo.

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