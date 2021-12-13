Alta média de defesas, mas também de gols sofridos: as estatísticas de Marcelo Lomba no Brasileirão 2021

Após mais de cinco anos defendendo o Internacional, Marcelo Lomba deverá vestir outra camisa em 2022. Em fim de contrato com o Colorado, o goleiro está muito próximo de acertar com o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. O arqueiro chegaria ao clube para suprir a saída de Jailson, reserva imediato de Weverton no gol palmeirense.

Neste temporada, Marcelo chegou a perder a condição de titular para Daniel, no início do Campeonato Brasileiro, após três anos como dono da posição. Uma lesão do jogador, porém, fez com que o camisa 12 reaparecesse no time, atuando nas 13 partidas finais.Ao todo, foram apenas 15 jogos no Brasileirão 2021, e a segunda maior média de defesas difíceis do campeonato (1,27 dd/j) entre os goleiros com pelo menos 10 partidas, segundo dados do Footstats. Keiller, da Chapecoense, com 1,53, foi o primeiro. No entanto, o desempenho foi insuficiente para evitar um alto volume de gols sofridos (23). Nas 15 rodadas em que esteve em campo, Lomba só não foi vazado em uma: exatamente contra o Grêmio, na vitória colorada por 1 a 0.