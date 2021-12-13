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Alta média de defesas, mas também de gols sofridos: as estatísticas de Marcelo Lomba no Brasileirão 2021

Goleiro deve trocar o Internacional pelo Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 08:20

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 08:20

Após mais de cinco anos defendendo o Internacional, Marcelo Lomba deverá vestir outra camisa em 2022. Em fim de contrato com o Colorado, o goleiro está muito próximo de acertar com o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. O arqueiro chegaria ao clube para suprir a saída de Jailson, reserva imediato de Weverton no gol palmeirense.
Aos 34 anos de idade, Lomba é cria das divisões de base do Flamengo, onde atuou profissionalmente entre 2006 e 2010. Depois passou por Bahia e Ponte Preta antes de chegar ao Inter, em 2016.
Neste temporada, Marcelo chegou a perder a condição de titular para Daniel, no início do Campeonato Brasileiro, após três anos como dono da posição. Uma lesão do jogador, porém, fez com que o camisa 12 reaparecesse no time, atuando nas 13 partidas finais.Ao todo, foram apenas 15 jogos no Brasileirão 2021, e a segunda maior média de defesas difíceis do campeonato (1,27 dd/j) entre os goleiros com pelo menos 10 partidas, segundo dados do Footstats. Keiller, da Chapecoense, com 1,53, foi o primeiro. No entanto, o desempenho foi insuficiente para evitar um alto volume de gols sofridos (23). Nas 15 rodadas em que esteve em campo, Lomba só não foi vazado em uma: exatamente contra o Grêmio, na vitória colorada por 1 a 0.
MARCELO LOMBRA NO BRASILEIRO 2021- Dados do Footstats
15 jogos1 jogo sem sofrer gol23 gols sofridos (1,5 g/j)29 defesas19 defesas difíceis36,18% de aproveitamento nos lançamentos
Crédito: LombaestánoInterdesde2016(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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