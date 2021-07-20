Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Almirante x Barbosa: campanha para escolha do nome do CT do Vasco chega na reta final
futebol

Almirante x Barbosa: campanha para escolha do nome do CT do Vasco chega na reta final

Goleiro histórico do Cruz-Maltino disputa com o nome atual do centro de treinamentos. Votação está aberta e vai até a próxima terça-feira...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:48
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A campanha para a escolha do nome do centro de treinamentos do Vasco chegou à fase final. Após dez nomes serem os mais votados, a torcida pode escolher, agora, entre duas opções: CT Moacyr Barbosa ou CT do Almirante.Barbosa é um dos maiores ídolos do clube, mas que entrou para a história como um vilão nacional após o Maracanazo, em 1950. CT do Almirante já é o nome atual.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Para votar, basta acessar o site https://sociogigante.com/nosso-ct. Não é preciso ser sócio do clube para participar. A votação vai até a próxima terça-feira, dia 27.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados