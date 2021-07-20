Almirante x Barbosa: campanha para escolha do nome do CT do Vasco chega na reta final

A campanha para a escolha do nome do centro de treinamentos do Vasco chegou à fase final. Após dez nomes serem os mais votados, a torcida pode escolher, agora, entre duas opções: CT Moacyr Barbosa ou CT do Almirante.Barbosa é um dos maiores ídolos do clube, mas que entrou para a história como um vilão nacional após o Maracanazo, em 1950. CT do Almirante já é o nome atual.
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Para votar, basta acessar o site https://sociogigante.com/nosso-ct. Não é preciso ser sócio do clube para participar. A votação vai até a próxima terça-feira, dia 27.