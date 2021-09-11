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‘Alma e Coração’: Documentário do bi da Libertadores do Palmeiras tem estreia confirmada; veja trailer

Conmebol divulgou quando os quatro episódios sobre a trajetória alviverde na competição irão ao ar
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Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A conquista do bicampeonato da Libertadores virou documentário nas mãos da Conmebol e, nesta sexta-feira (10), a entidade divulgou as datas de estreia dos episódios que contam a trajetória alviverde rumo à Glória Eterna.Os primeiros episódios irão ao ar na próxima quinta-feira (16), enquanto outros dois estrearão na próxima sexta-feira. Estes poderão ser assistidos através dos canais oficiais da entidade, no YouTube e Facebook.
A produção conta a trajetória alviverde dentro da competição intercontinental desde 1961, explicando o porquê da obsessão pela taça mais desejada da América do Sul. Histórias como a de Danilo, que previu o lance do gol feito por Breno Lopes, bastidores da campanha, entrevistas exclusivas com Abel e outros personagens também estarão presentes no material.Confira o trailer oficial do documentário

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