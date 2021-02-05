Allianz Parque receberá torcedores para assistir ao Palmeiras no Mundial de Clubes

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Allianz Parque promoverá um evento no dia 07/02, data da semifinal do Mundial de Clubes disputado no Catar. Palmeiras e Tigres, do México, se enfrentam às 15h (horário de Brasília).

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O evento será realizado no formato drive-in, com capacidade para 285 veículos, com quatro pessoas em cada carro, além de uma mesa bistrô do lado de fora de cada vaga, seguindo todas as recomendações do protocolo de saúde da OMS. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site https://bileto.sympla.com.br/event/67404/d/94869 de forma exclusiva.

Estão previstas algumas ações promocionais antes da partida. Como por exemplo o sorteio de camisas autografadas pelo elenco completo campeão da Libertadores, além de outros brindes.

>> Veja a tabela completa do Mundial de ClubesCaso o Palmeiras conquiste a vaga na final, o evento irá se repetir na próxima quinta-feira, dia 11/02. O adversário será decidido pela outra semifinal, entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Ahly, do Egito.

- Para o Allianz Parque, é marcante reabrir os portões à torcida do Palmeiras, ainda mais em datas tão especiais. Gostaríamos de trazer toda a torcida para a Arena, mas diante da situação atual da pandemia optamos pelo modelo mais seguro e possível de ser executado na fase atual da cidade de São Paulo, o modelo de Drive In - afirmou Claudio Macedo, novo CEO do Allianz Parque

- Já provamos com o Arena Sessions que estamos capacitados a promover entretenimento da mais alta qualidade sem abrir mão de todos os protocolos estipulados pelos órgãos de saúde. Para nós, é fundamental encontrar alternativas para que o público possa se divertir e a indústria do entretenimento continue ativa, desde que, colocando a segurança do nosso público e toda equipe envolvida em primeiro lugar - completou.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA​Apesar de toda emoção, peso e ansiedade que o momento carrega, é necessário que a festa seja feita com toda atenção que o momento pede. Sendo assim, o evento irá seguir todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. O Allianz Parque seguirá de maneira rígida todos os procedimentos de segurança e higiene, para que os presentes possam curtir a partida da maneira mais tranquila possível.

Para isso, serão adotadas as seguintes ações:

-> Distanciamento social em todos os ambientes | Pedidos de alimentos e bebidas serão realizados nas próprias vagas por meio de QR Code e entregues pelas equipes do evento seguindo protocolos de distanciamento, uso de máscaras e higienização com álcool gel. Caso o cliente queira usar o sanitário, basta solicitar à equipe do Allianz Parque, que o direcionará com o distanciamento adequado.

-> Estações com álcool gel | As estações estarão espalhadas por todo ambiente. A equipe do Allianz Parque irá monitorar constantemente todas estações para garantir que não falte em nenhum momento álcool para higienização;

-> Aferição de temperatura | Todos aqueles que adquirirem seus ingressos para o conferir a final da Copa Libertadores da América no Allianz Parque terão suas temperaturas checadas na chegada do evento;

-> Uso obrigatório de máscaras de proteção | Todos os presentes serão obrigados a usar máscara o tempo todo. A equipe do Allianz Parque irá monitorar constantemente o comportamento dos presentes para garantir tranquilidade do público;