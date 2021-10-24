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Allianz Parque é autuado após aglomeração em jogo contra Red Bull Bragantino

Ação afirma que o estádio descumpriu as regras de combate à Covid-19
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LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 10:00

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo autuou o Allianz Parque pelo descumprimento das regras de combate à Covid-19, devido à aglomeração promovida na partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo UOL.Com isso, o estádio do Verdão pode receber uma multa, caso o processo seja indeferido. A ação, no entanto, ainda está em curso e o clube pode entrar com um recurso.
Além do Verdão, Corinthians e o São Paulo também foram autuados pelo órgão governamental.
– Os estádios Neo Química Arena, Morumbi e Allianz Parque foram autuados por permitir aglomeração em seus estabelecimentos durante os jogos dos dias 5, 7 e 9/10, respectivamente. No momento, as atuações estão em curso e são passíveis de recursos, que serão analisados e poderão resultar em multa se houver indeferimento. Todos os cidadãos e estabelecimentos, incluindo estádios, devem zelar pela proteção individual e coletiva. A manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que incluem o uso de máscara, evitar aglomeração, seguem cruciais para prevenção contra Covid-19 – disse a Secretaria de Estado da Saúde.

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