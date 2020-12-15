Allan Aniz celebra momento na equipe sub-20 do Bahia: 'Grande desafio'

Crédito: Divulgação/Bahia

A equipe sub-20 do Bahia é uma dos grandes destaques da Copa do Brasil Sub-20. Semifinalista, o Tricolor de Aço largou na frente diante do Palmeiras e agora joga por um empate para chegar à final do torneio. A equipe conta com o reforço de jovens valores de sua equipe sub-17 nesta caminhada. Um deles é o lateral Allan Aniz.Titular em sua categoria, o jogador tem sido usado com frequência na equipe sub-20 e se destacado quando solicitado, como na vitória sobre o Flamengo pelo Brasileiro Sub-20. Allan celebrou o momento de transição.

'Fico muito feliz, porque não é fácil chegar a uma semifinal de Copa do Brasil pelo alto nível de competitividade e por ser uma competição muito visada por todos. Ainda quero exaltar que isso é resultado de todo trabalho que nós vemos fazendo ao longo desses meses. Não foi fácil por ser um ano atípico, onde não tivemos muito tempo pra trabalhar e muito jogos em um espaço de tempo curto. Como consequência tivemos que trabalhar nossos erros e necessidades muitos vezes durante os jogos com muita inteligência e maturidade mesmo quando o resultado não veio, e o triunfo foi um reflexo de tudo isso', analisou o jovem, que fez questão de ressaltar o auxilio do técnico Eduardo Guadagnucci pelo momento:

'O nosso técnico me deu oportunidades, confiança me colando pra treinar e fazer jogos pelo sub-20. Está sendo um grande desafio, que estou dando o meu melhor pra conseguir corresponder a todas as expectativas, aumento da minha intensidade e força são umas das coisas que venho ganhando ao treinar com eles'.