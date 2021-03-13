Alívio! Ponte Preta bate Botafogo-SP e ganha a primeira no Paulistão

Na Arena Santa Cruz, a Ponte Preta aproveitou a sua chance e venceu a primeira no Campeonato Paulista ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0. Com o placar, a Macaca fica na 3ª colocação da chave B, com 7 pontos. A Pantera é a lanterna do grupo A.
Calendário
Na próxima rodada, o Botafogo-SP visita o Ituano e a Ponte Preta recebe o Santos, em Campinas.
Primeiro Tempo
Os primeiros 45 minutos teve o Botafogo-SP ativo no começo do jogo e no campo da Ponte Preta, mas o volume não fez a Pantera abrir o marcador. Melhor para a Macaca, que foi crescendo aos poucos e abriu o placar com Léo Nadi. No cruzamento de Moisés, o volante se esticou e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.
Pressão do Botafogo
Na busca pela igualdade, o Botafogo-SP se lançou ao ataque e obrigou o goleiro Ygor a tornar-se protagonista. Após cruzamento, Richard completou e carimbou o poste. Na sobra, Emerson finaliza e o goleiro salvou. Pouco depois, Emerson aproveitou o cruzamento e o arqueiro da Macaca salvou novamente.
Administração
Ciente que não poderia deixar o resultado escapar, a Ponte Preta tirou o ritmo da partida de maneira inteligente e soube controlar as ações do rival.