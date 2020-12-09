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Alívio nos cofres: Fluminense receberá mais de R$ 10 milhões com venda de Pedro ao Flamengo

Clube formador, Tricolor também manteve junto ao Artsul 20% dos direitos econômicos do atacante quando acertou transferência para a Fiorentina, em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 19:43

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação/Fiorentina
Um ano e três meses após vender Pedro para a Fiorentina, o Fluminense voltará a lucrar com o atacante de 23 anos. Nesta quinta-feira, o Flamengo anunciou a compra do atleta junto ao clube italiano por € 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual) e o Tricolor terá direito a mais de R$ 10 milhões.
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Parte deste montante se deve ao fato do Fluminense ter mantido 20% de seus direitos econômicos do jogador em parceria com o Artsul, clube-empresa de Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dessa forma, cada clube irá receber 10% do valor total da transferência: € 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões).
Além disso, por serem clubes formadores, Fluminense e Artsul terão direito a mais um percentual da negociação. Segundo cálculos com base na regra da Fifa, o Tricolor deverá receber 2,8% do valor total, o que equivale a € 390 mil euros (R$ 2,4 milhões). Assim, somando os dois valores, o clube das Laranjeiras receberá aproximadamente R$ 11 milhões pela transferência de Pedro à Gávea.
No entanto, o montante não chegará aos cofres do Fluminense de uma só vez. Como o Flamengo fará o pagamento em seis parcelas iguais de € 2,3 milhões, duas por ano, o Tricolor entrará na divisão e só terá recebido toda a sua parte em 2023.

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