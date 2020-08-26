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Alívio financeiro e estabilidade do trabalho: Botafogo busca vaga na Copa do Brasil

Com vantagem, Alvinegro chega para colocar invencibilidade no Brasileirão à prova diante do também invicto Paraná; classificação representa dinheiro entrando nos cofres...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo encara o jogo mais importante desde a retomada dos torneios em detrimento do novo coronavírus. A partida contra o Paraná, nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Capanema, pode dar a classificação à quarta fase da Copa do Brasil. Mais do que isto, trazer tranquilidade em duas alas do clube. O duelo será transmitido em tempo real pelo site do LANCE!.
Invicto no Campeonato Brasileiro, uma possível classificação na Copa do Brasil daria ainda mais respaldo ao trabalho de Paulo Autuori. O treinador afirmou seguidamente que enxerga um processo sendo desenvolvido na equipe, com vantagem por ter ganho o jogo de ida, ainda em março, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos.
A campanha do Alvinegro na Copa do Brasil foi marcada por emoção. Empate diante do Caxias na primeira fase e classificação nos pênaltis sobre o Náutico no estágio seguinte. O triunfo contra o Tricolor da Vila trará estabilidade ao trabalho de Paulo Autuori.
A parte financeira também traz um grande peso ao clube de General Severiano. A equipe que garantir a classificação embolsa R$ 2 milhões. O valor, por exemplo, representa mais da metade de uma folha salarial do Botafogo. Vale ressaltar que o clube tem dois meses de vencimentos atrasados com o elenco.
Em campo, portanto, estarão em jogo a certeza de que o Botafogo, no melhor momento na temporada, está neste processo de evolução e a possibilidade da entrada de dinheiro.INVENCIBILIDADE DO LADO PARANISTAO Paraná também chega carregando o melhor momento na temporada. A equipe comandada por Allan Aal é a líder invicta da Série B, com três vitórias e dois empates nas cinco primeiras rodadas da competição.
Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Tricolor é um dos destaques da Série B. Assim como o Botafogo, o Paraná chega para a decisiva partida da Copa do Brasil vivendo o melhor momento na temporada. O LANCE! entrevistou Alex Brasil, executivo de futebol do clube.
- Mantivemos o nosso planejamento desde o início. Usaríamos o Estadual como um laboratório. Os jogos da Copa do Brasil seriam os mais importantes para o clube e iríamos qualificar nosso grupo com o término dos Estaduais. A Copa do Brasil sempre foi importantíssima para nós. É nossa forma de regularizar as finanças do clube e dar tranquilidade. O jogo contra o Botafogo é encarado como uma grande final por todos - afirmou o dirigente.

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