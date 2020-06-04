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Alívio: Botafogo acerta salários de março com os jogadores

Diretoria do Alvinegro quitou valores de CLT aos atletas do elenco profissional; direitos de imagem e vencimentos de funcionários continuam em aberto...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 18:01

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:01

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Alívio financeiro. O Botafogo quitou, nesta quinta-feira, os salários referentes ao mês de março, que estavam atrasados, com o elenco profissional. O Alvinegro, portanto, foge do risco de ficar com três meses de vencimentos sob débito, o que poderia acarretar em rescisões de contratos na justiça.
O pagamento foi realizado entre o final da manhã e começo da tarde desta quinta-feira. A diretoria do Glorioso pagou os valores referentes a CLT dos atletas - direitos de imagem, portanto, continuam em aberto.
Os funcionários, por sua vez, ainda não receberam os valores referentes ao terceiro mês de 2020. O Botafogo corre contra o tempo para desbloquear uma renda junto ao Sindiclubes e, desta forma, realizar o pagamento aos colaboradores de Nilton Santos, Caio Martins e General Severiano, também com praticamente três meses de atrasos.
Agora, a diretoria possui o mês de abril em aberto com os atletas. Os salários de maio vencem nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês.E MAIS:Botafogo informa que Carli não faz mais parte do elenco; partes buscam acordo para rescisãoMontenegro explica saída de Bochecha do Botafogo: 'Era só custo'Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'Veja por onde andam os campeões do Brasileiro de 1995 com o Botafogo E MAIS:

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