Alívio: Botafogo acerta salários de março com os jogadores

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Alívio financeiro. O Botafogo quitou, nesta quinta-feira, os salários referentes ao mês de março, que estavam atrasados, com o elenco profissional. O Alvinegro, portanto, foge do risco de ficar com três meses de vencimentos sob débito, o que poderia acarretar em rescisões de contratos na justiça.

O pagamento foi realizado entre o final da manhã e começo da tarde desta quinta-feira. A diretoria do Glorioso pagou os valores referentes a CLT dos atletas - direitos de imagem, portanto, continuam em aberto.

Os funcionários, por sua vez, ainda não receberam os valores referentes ao terceiro mês de 2020. O Botafogo corre contra o tempo para desbloquear uma renda junto ao Sindiclubes e, desta forma, realizar o pagamento aos colaboradores de Nilton Santos, Caio Martins e General Severiano, também com praticamente três meses de atrasos.