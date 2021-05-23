Alisson exalta superação do Liverpool em temporada com lesões

Apesar de não ter feito a temporada mais atrativa e como os torcedores imaginavam, o Liverpool terminou a campanha da Premier League na 3ª colocação e com a classificação para a Champions League. O goleiro Alisson exaltou a campanha da equipe apesar das dificuldades.- Foi importante a postura da equipe em alguns momentos. Nós tivemos as razões pela queda de rendimento. Nosso time funciona como uma máquina e perdemos peças importantes. Dois meio-campistas (Fabinho e Henderson) tiveram que atuar na zaga, então foi a temporada da superação. Nós lutamos e conquistamos a classificação para a Champions League, que é onde merecemos estar.