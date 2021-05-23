Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alisson exalta superação do Liverpool em temporada com lesões

Goleiro brasileiro admite que a temporada não foi como projetada no início da campanha, mas valorizou a classificação do time para a Champions League...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 15:09
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Apesar de não ter feito a temporada mais atrativa e como os torcedores imaginavam, o Liverpool terminou a campanha da Premier League na 3ª colocação e com a classificação para a Champions League. O goleiro Alisson exaltou a campanha da equipe apesar das dificuldades.- Foi importante a postura da equipe em alguns momentos. Nós tivemos as razões pela queda de rendimento. Nosso time funciona como uma máquina e perdemos peças importantes. Dois meio-campistas (Fabinho e Henderson) tiveram que atuar na zaga, então foi a temporada da superação. Nós lutamos e conquistamos a classificação para a Champions League, que é onde merecemos estar.
> Veja a tabela da Champions League
Nas últimas 10 partidas, os Reds conquistaram oito triunfos e tiveram apenas dois empates. A equipe entrou no G4 na penúltima rodada e conseguiu ultrapassar o Chelsea neste domingo por conta do tropeço do time de Thomas Tuchel diante do Aston Villa.
Além do Liverpool, Manchester City, Manchester United e os Blues garantiram vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O Leicester tropeçou diante do Tottenham no último jogo do Campeonato Inglês e irá jogar a próxima Europa League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados