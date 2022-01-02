Alisson e Roberto Firmino testam positivo para Covid-19

Os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool, testaram positivo para Covid-19. Além do goleiro e do atacante, o zagueiro Joel Matip e o técnico Jurgen Klopp também foram diagnosticados com coronavírus e não participam da partida contra o Chelsea, neste domingo, pela Premier League.Na última sexta-feira, o comandante alemão afirmou que três atletas do elenco não poderiam participar do confronto deste fim de semana, mas não havia revelado os nomes. Com isso, Kelleher, Konaté e Diogo Jota iniciam o duelo como titulares.
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Na última segunda-feira, o Liverpool contou com o retorno aos treinamentos de Fabinho, Virgil Van Dijk, Thiago Alcântara e Curtis Jones. Os quatro nomes do elenco também haviam testado positivo para Covid-19 e não atuaram contra Tottenham e Leicester pelo Campeonato Inglês.
Na Premier League, diversos clubes estão sendo afetados com o surto de coronavírus devido a variante Ômicron. No Campeonato Inglês, 18 partidas já foram adiadas devido a Covid-19 e ainda não foram reagendadas no calendário.