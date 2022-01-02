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Alisson e Roberto Firmino testam positivo para Covid-19

Além do brasileiros, o zagueiro Joel Matip e o técnico Jurgen Klopp também são diagnosticados com Covid-19 e não participam do confronto contra o Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 13:22

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 13:22

Os brasileiros Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool, testaram positivo para Covid-19. Além do goleiro e do atacante, o zagueiro Joel Matip e o técnico Jurgen Klopp também foram diagnosticados com coronavírus e não participam da partida contra o Chelsea, neste domingo, pela Premier League.Na última sexta-feira, o comandante alemão afirmou que três atletas do elenco não poderiam participar do confronto deste fim de semana, mas não havia revelado os nomes. Com isso, Kelleher, Konaté e Diogo Jota iniciam o duelo como titulares.
> Veja a tabela da Premier League
Na última segunda-feira, o Liverpool contou com o retorno aos treinamentos de Fabinho, Virgil Van Dijk, Thiago Alcântara e Curtis Jones. Os quatro nomes do elenco também haviam testado positivo para Covid-19 e não atuaram contra Tottenham e Leicester pelo Campeonato Inglês.
Na Premier League, diversos clubes estão sendo afetados com o surto de coronavírus devido a variante Ômicron. No Campeonato Inglês, 18 partidas já foram adiadas devido a Covid-19 e ainda não foram reagendadas no calendário.
Crédito: FirminoeAlissonestãocomCovid-19(Foto:PHILNOBLE/AFP

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