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Alisson celebra vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid e 100% de aproveitamento na Champions

Goleiro brasileiro teve ao menos quatro defesas difíceis no duelo contra os Colchoneros e ajudou sua equipe a seguir invicta na temporada depois de 12 partidas disputadas...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 14:45

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:45

Crédito: AFP
Um dos destaques do Liverpool na vitória dos Reds sobre o Atlético de Madrid, na última terça-feira, por 3 a 2, na Champions League, o goleiro Alisson teve grande atuação ao fazer grandes defesas. O resultado, que passou bastante pelo brasileiro, manteve os 100% de aproveitamento do clube inglês no torneio.Além da campanha irreparável até aqui na maior competição de clubes do mundo, o Liverpool ainda está invicto na temporada, com nove vitórias e três empates. Após a partida contra os Colchoneros, Alisson celebrou a atuação e o triunfo de sua equipe.
- A gente sabe como é importante começar bem e pontuar fora de casa na fase de grupos, principalmente na Champions League, o principal torneio de clubes do futebol mundial. Ainda mais num grupo duríssimo como esse, com quatro clubes tão fortes e tradicionais da Europa - disse Alisson, que completou:
- Fizemos mais um grande jogo. Enfrentar o ótimo time do Atlético aqui em Madri é sempre complicado, mas tivemos uma atuação muito boa. Fico muito feliz por ter conseguido ajudar com grandes defesas e ainda mais contente pela atuação de todo o coletivo, que, mais uma vez, funcionou - finalizou.
Apesar de celebrar a vitória, o goleiro da Seleção Brasileira já mirou a sequência da temporada e focou no jogo contra o Manchester United, no próximo domingo, pela Premier League. O duelo é simplesmente o maior clássico da Inglaterra.
- No fim de semana já teremos outro grande duelo pela frente, então vamos começar a pensar nele a partir de agora. Esperamos conseguir ter mais uma grande atuação e sair com a vitória, que é muito importante pra gente - disse.

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