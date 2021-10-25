Alisson celebra goleada do Liverpool sobre o Manchester United: 'Ficará marcado para sempre na história'

Crédito: Divulgação / Liverpool

O goleiro Alisson celebrou a goleada histórica do Liverpool sobre o rival Manchester United por 5 a 0 no clássico realizado no último domingo. Fora de casa, os Reds não tomaram conhecimento da equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer, e o arqueiro brasileiro disse que esta partida será lembrada para sempre.- Sabemos que o que aconteceu no fim de semana ficará marcado para sempre na história, afinal de contas, não é fácil vencer o United no Old Trafford, ainda mais com um placar elástico como esse - disse Alisson, que agora tem cinco clean sheets (jogos sem levar gol) na Premier League, dividindo a liderança do quesito com Ederson e Mendy, de Manchester City e Chelsea, respectivamente.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League O Liverpool é vice-líder do Campeonato Inglês, com 21 pontos, mas segue invicto na temporada depois de 13 partidas disputadas. E o goleiro Alisson, que foi eleito o melhor em campo na vitória sobre o Atlético de Madrid, na última semana, pela Champions League, afirmou que os Reds têm condições de brigar por todos os títulos no ano.

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