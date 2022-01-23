Alisson brilha, e Liverpool vence o Crystal Palace pela Premier League

O Liverpool segue invicto em 2022. Com uma grande atuação de Alisson, os Reds venceram o Crystal Palace por 3 a 1 no Selhurst Park, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League, neste domingo. Os gols da vitória foram marcados por Van Dijk, Chamberlain e Fabinho. Edouard descontou para os Eagles. UM MÍSSIL
Os Reds precisaram de apenas sete minutos para abrir o placar no Selhurst Park. Após cobrança de escanteio de Robertson, Van Dijk se desvencilhou da marcação, subiu sozinho e cabeceou firme no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Guaita.ALISSON SALVA OS REDS
Atrás no placar, o Crystal Palace buscou o empate, que não aconteceu ainda no primeiro tempo por causa de Alisson. Ward cruzou rasteiro para Mateta, que, dentro da área, bateu de primeira, mas a bola parou na grande defesa do goleiro brasileiro.VANTAGEM AMPLIADA
O Liverpool chegou ao segundo gol com Oxlade-Chamberlain. Aos 31 minutos, Robertson teve liberdade para cruzar na medida para o atacante. O camisa 15, que estava livre na área, matou a bola no peito e bateu firme para aumentar a vantagem dos Reds.
EAGLES EM CIMA
Apesar do cenário negativo, o Crystal Palace foi para cima do Liverpool. Primeiro, Olise aproveitou o vacilo de Matip, invadiu a área, limpou para a direita e bateu firme para Alisson defender com os pés.
Poucos minutos depois, os Eagles recuperaram a posse, puxaram contra-ataque. Mateta recebeu passe de Olisse, invadiu a área, driblou Alisson e chutou rasteiro. A bola, contudo, desviou em Matip e saiu para escanteio.PRESSÃO FUNCIONA
A postura do time londrino na volta ao intervalo foi a mesma do fim do primeiro tempo. Assim, o Crystal Palace conseguiu diminuir o placar. Schlupp enfiou ótimo passe para Mateta sair cara a cara com Alisson. O atacante foi solidário e tocou para Edouard, que só teve o trabalho de enfiar a bola para o fundo das redes.FIM DE REAÇÃO
Após o gol, o Crystal Palace continuou em cima, mas não conseguia o gol. Praticamente nos acréscimos, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti em cima de Diogo Jota. Na cobrança, Fabinho marcou o terceiro gol do Liverpool, o que impediu qualquer chance dos Eagles voltarem ao jogo.SEQUÊNCIA
O Crystal Palace volta a campo no dia 05 de fevereiro para enfrentar o Hartlepool United, às 12h (de Brasília). Já o Liverpool tem compromisso no dia 06, às 09h (também de Brasília), contra o Cardiff. Ambas as partidas são válidas pela Copa da Inglaterra.